Israel tiếp tục không kích vào Lebanon gây hậu quả nghiêm trọng



Theo truyền thông nhà nước Lebanon, cuộc không kích chiều 6/7 của không quân Israel nhắm vào 1 chiếc ô tô đang lưu thông tại khu vực Nabatieh, phía Nam Lebanon. Đòn tập kích khiến 4 người trên xe thiệt mạng, trong đó có 3 phụ nữ.

Đây được coi là một trong những cuộc không kích gây hậu quả nghiêm trọng nhất của quân đội Israel vào Lebanon trong nhiều ngày qua, cũng như kể từ khi lệnh ngừng bắn mới giữa Israel và Lebanon có hiệu lực cách đây 2 tuần. Tuy nhiên, quân đội Israel chưa lên tiếng xác nhận cuộc tấn công.

Một đợt tập kích của Israel vào Nam Lebanon. Ảnh: Reuters

Liên quan tiến trình đàm phán Israel - Lebanon, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter hôm 6/7 cho biết, hai bên sẽ tổ chức vòng thương lượng mới tại Thủ đô Rome của Italy trong hai ngày 14 và 15/7 tới đây. Đây là vòng thương thảo Israel - Lebanon đầu tiên kể từ khi Mỹ, Israel và Lebanon, ký thỏa thuận khung tại Washington hôm 26/6, mở đường cho các cuộc đàm phán về thiết lập hòa bình giữa Israel và Lebanon.

Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận, khẳng định sẵn sàng tham gia hỗ trợ. Tuy nhiên, Phong trào Hezbollah đã cực lực phản đối văn kiện, có đó là sự đầu hàng của Chính phủ Lebanon trước lực lượng chiếm đóng.