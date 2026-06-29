Giao tranh tiếp diễn tại miền Nam Lebanon



Theo tuyên bố của quân đội Israel, 1 binh sĩ đã thiệt mạng trong chiến đấu tại miền Nam Lebanon. Cuộc đụng độ đã xảy ra giữa các binh sĩ Israel với một số thành viên Hezbollah ở khu vực Deir Seryan. Một binh sĩ Israel khác bị thương nhẹ trong cuộc đụng độ.

Hãng thông tấn nhà nước Lebanon hôm 28/6 cũng đưa tin về các cuộc tấn công của Israel, tại các khu vực Deir Seryan và Taybeh ở miền Nam Lebanon.

Binh sĩ Israel tại khu vực biên giới Israel - Lebanon - Ảnh: Reuters

Trước đó, hôm 27/6, một ngày sau khi Israel và Lebanon đạt được một thỏa thuận an ninh, Israel cũng đã tiến hành các cuộc tấn công vào một số khu vực tại thành phố Nabatieh thuộc miền Nam Lebanon.

Thỏa thuận an ninh mới nhất giữa Israel và Lebanon, cũng như một loạt các lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah đã không ngăn chặn được các cuộc đụng độ xảy ra gần như hàng ngày.

Cũng trong hôm 28/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục tuyên bố, quân đội Israel sẽ hiện diện tại “vùng an ninh” - một khu vực trải dài từ biên giới hai nước sâu vào lãnh thổ Lebanon khoảng 10km.

Ông Netanyahu khẳng định, Israel chỉ rút quân khi Hezbollah và các nhóm vũ trang khác bị giải giáp, cũng như không còn mối đe dọa nào đối với Israel xuất phát từ lãnh thổ Lebanon.