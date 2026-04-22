Lebanon muốn gia hạn lệnh ngừng bắn khi Israel tiếp tục tấn công



Truyền thông nhà nước Lebanon đưa tin, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào khu vực Bekaa ở phía Đông Lebanon hôm nay, đã khiến 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương, bất chấp lệnh ngừng bắn 10 ngày tại Lebanon đang có hiệu lực. Israel cũng tiếp tục các vụ pháo kích và phá hủy cơ sở hạ tầng tại các khu vực ở miền Nam Lebanon mà quân đội nước này đang chiếm đóng.

Trước đó 1 ngày, Hezbollah đã tấn công một địa điểm quân sự tại miền Bắc Israel, để đáp trả những vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel, bao gồm các cuộc tấn công vào dân thường, cũng như phá hủy nhà cửa và làng mạc.

Các cuộc tấn công giữa hai bên diễn ra, khi Mỹ dự kiến tổ chức cuộc đàm phán cấp đại sứ giữa Israel và Lebabon lần thứ hai vào ngày 23/4. Theo một quan chức Lebanon, cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc gia hạn lệnh ngừng bắn 10 ngày hết hạn vào ngày 26/4 và tìm thời điểm cho các cuộc đàm phán mở rộng ngoài cấp đại sứ.

Hezbollah phản đối việc chính phủ Lebanon đàm phán với Israel, cho rằng lệnh ngừng bắn ở Lebanon đạt được là kết quả từ áp lực của Iran.

Cũng trong ngày 22/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, binh sĩ Pháp thứ hai đã thiệt mạng do vết thương trong vụ phục kích nhằm vào lực lượng gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon vào cuối tuần trước. Pháp cáo buộc vụ việc do Hezbollah gây ra, nhưng Hezbollah phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công.