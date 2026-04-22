中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lebanon muốn gia hạn lệnh ngừng bắn khi Israel tiếp tục tấn công

Thứ Tư, 22:48, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 22/4, Israel đã tiến hành tấn công vào khu vực phía Đông Lebanon, một ngày trước cuộc đàm phán giữa nước này và Lebanon dự kiến diễn ra tại Mỹ, nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn 10 ngày đang diễn ra.


Truyền thông nhà nước Lebanon đưa tin, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào khu vực Bekaa ở phía Đông Lebanon hôm nay, đã khiến 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương, bất chấp lệnh ngừng bắn 10 ngày tại Lebanon đang có hiệu lực. Israel cũng tiếp tục các vụ pháo kích và phá hủy cơ sở hạ tầng tại các khu vực ở miền Nam Lebanon mà quân đội nước này đang chiếm đóng.

lebanon muon gia han lenh ngung ban khi israel tiep tuc tan cong hinh anh 1
Quân đội Israel tấn công nhằm vào Hezbollah ở Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Trước đó 1 ngày, Hezbollah đã tấn công một địa điểm quân sự tại miền Bắc Israel, để đáp trả những vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel, bao gồm các cuộc tấn công vào dân thường, cũng như phá hủy nhà cửa và làng mạc.

Các cuộc tấn công giữa hai bên diễn ra, khi Mỹ dự kiến tổ chức cuộc đàm phán cấp đại sứ giữa Israel và Lebabon lần thứ hai vào ngày 23/4. Theo một quan chức Lebanon, cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc gia hạn lệnh ngừng bắn 10 ngày hết hạn vào ngày 26/4 và tìm thời điểm cho các cuộc đàm phán mở rộng ngoài cấp đại sứ.

Hezbollah phản đối việc chính phủ Lebanon đàm phán với Israel, cho rằng lệnh ngừng bắn ở Lebanon đạt được là kết quả từ áp lực của Iran.

Cũng trong ngày 22/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, binh sĩ Pháp thứ hai đã thiệt mạng do vết thương trong vụ phục kích nhằm vào lực lượng gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon vào cuối tuần trước. Pháp cáo buộc vụ việc do Hezbollah gây ra, nhưng Hezbollah phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Israel Lebanon Hezbollah Israel tấn công Hezbollah ở Lebanon lệnh ngừng bắn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ dự kiến tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Israel và Lebanon
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/4 cho biết nước này dự kiến sẽ tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa các phái đoàn của Israel và Lebanon vào tuần tới tại Washington.

Israel công bố bản đồ vùng an ninh tại miền Nam Lebanon
VOV.VN - Ngày 19/4, quân đội Israel công bố bản đồ về tuyến phòng thủ mới trên lãnh thổ Lebanon, chỉ ít ngày sau khi lệnh ngừng bắn tại Lebanon có hiệu lực.

Quân đội Israel tuyên bố thiết lập “Đường ranh giới vàng” ở Lebanon
VOV.VN - Quân đội Israel hôm nay (18/4) tuyên bố đã thiết lập “Đường ranh giới vàng” ở miền Nam Lebanon, tương tự như đường ranh giới phân chia khu vực do quân đội Israel kiểm soát tại Gaza, đồng thời cho biết đã tấn công những đối tượng tiếp cận đường ranh giới này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ