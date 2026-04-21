Mỹ dự kiến tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Israel và Lebanon

Các cuộc thảo luận diễn ra sau cuộc gặp mang tính lịch sử tuần trước giữa Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter và Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh. Đây được xem là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai nước trong nhiều thập kỷ và đã dẫn tới thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài 10 ngày.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này hoan nghênh sự hợp tác hiệu quả bắt đầu từ ngày 14/4 và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận trực tiếp và thiện chí giữa Israel và Lebanon.

Các đại diện Israel và Lebanon tiến hành đàm phán tại thủ đô Washington dưới sự trung gian của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, ngày 15/04/2026, (Ảnh: Reuters)

Theo Văn phòng Tổng thống Lebanon, tại vòng đàm phán tiếp theo, phía Beirut sẽ do cựu Đại sứ tại Mỹ Simon Karam đại diện. Cơ quan này cho biết mục tiêu của Lebanon là ngăn chặn các hành động thù địch, chấm dứt sự chiếm đóng của Israel tại các khu vực phía Nam và triển khai quân đội Lebanon tới đường biên giới phía Nam được quốc tế công nhận.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel cho biết nước này đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn tạm thời theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, ông cũng tuyên bố rằng lực lượng Israel sẽ tiếp tục hoạt động trong "vùng an ninh" ở miền Nam Lebanon nhằm ngăn chặn các mối đe dọa nhằm vào nước này và cộng đồng dân cư.