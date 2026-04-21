  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Mỹ dự kiến tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Israel và Lebanon

Thứ Ba, 05:47, 21/04/2026
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/4 cho biết nước này dự kiến sẽ tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa các phái đoàn của Israel và Lebanon vào tuần tới tại Washington.

Các cuộc thảo luận diễn ra sau cuộc gặp mang tính lịch sử tuần trước giữa Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter và Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh. Đây được xem là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai nước trong nhiều thập kỷ và đã dẫn tới thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài 10 ngày.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này hoan nghênh sự hợp tác hiệu quả bắt đầu từ ngày 14/4 và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận trực tiếp và thiện chí giữa Israel và Lebanon.

my du kien to chuc vong dam phan truc tiep thu hai giua israel va lebanon hinh anh 1
Các đại diện Israel và Lebanon tiến hành đàm phán tại thủ đô Washington dưới sự trung gian của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, ngày 15/04/2026, (Ảnh: Reuters)

Theo Văn phòng Tổng thống Lebanon, tại vòng đàm phán tiếp theo, phía Beirut sẽ do cựu Đại sứ tại Mỹ Simon Karam đại diện. Cơ quan này cho biết mục tiêu của Lebanon là ngăn chặn các hành động thù địch, chấm dứt sự chiếm đóng của Israel tại các khu vực phía Nam và triển khai quân đội Lebanon tới đường biên giới phía Nam được quốc tế công nhận.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel cho biết nước này đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn tạm thời theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, ông cũng tuyên bố rằng lực lượng Israel sẽ tiếp tục hoạt động trong "vùng an ninh" ở miền Nam Lebanon nhằm ngăn chặn các mối đe dọa nhằm vào nước này và cộng đồng dân cư.

rs-2026-04-16t185024z_1205594589_rc2fqkaae61n_rtrmadp_3_iran-crisis-israel-lebanon.jpg

Israel và Lebanon đạt được lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (16/4) tuyên bố Israel và Lebanon đã đạt được lệnh ngừng bắn, đồng thời cho biết ông đang nỗ lực sắp xếp cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo của hai nước.

Quang Trung/VOV-Washington
Tổng thống Trump công bố lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon

Israel và Lebanon đàm phán trực tiếp: Đột phá ngoại giao sau hơn 3 thập kỷ

Lebanon và Israel đàm phán trực tiếp đầu tiên sau hàng chục năm tại Washington

