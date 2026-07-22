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Mỹ cam kết hỗ trợ Lebanon trong nỗ lực giải giáp Hezbollah

Thứ Tư, 05:57, 22/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/7 khẳng định Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Lebanon khi chính quyền Beirut đang thúc đẩy kế hoạch giải giáp lực lượng Hezbollah, giành lại quyền kiểm soát đầy đủ đối với lãnh thổ quốc gia và yêu cầu Israel rút quân khỏi miền Nam nước này. 

Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Lebanon đã phải hứng chịu nhiều tổn thất và bị đối xử không công bằng trong nhiều thập kỷ. Nhà lãnh đạo Mỹ cam kết nước này sẽ được đối xử đúng đắn và nhận được sự tôn trọng xứng đáng.

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Tang lễ chiến binh Hezbollah tử trận trong xung đột với Israel ở Lebanon. Ảnh: AP.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo và là chuyến thăm Nhà Trắng đầu tiên của một tổng thống Lebanon trong gần hai thập kỷ. Ông Joseph Aoun, người từng giữ chức Tư lệnh quân đội Lebanon trước khi được bầu làm tổng thống năm 2025, tới Washington với mục tiêu tranh thủ sự ủng hộ của Mỹ đối với chương trình củng cố các thể chế nhà nước và ổn định tình hình an ninh.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Joseph Aoun đã cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì vai trò của Mỹ trong việc làm trung gian cho thỏa thuận khung giữa Lebanon và Israel đạt được hồi cuối tháng 6. Ông Aoun cho rằng đây là một bước tiến mang tính lịch sử, tạo tiền đề để Israel rút quân khỏi miền Nam Lebanon, quân đội Lebanon mở rộng quyền kiểm soát trên thực địa và từng bước khôi phục đầy đủ chủ quyền quốc gia. Ông cũng bày tỏ hy vọng Washington sẽ tiếp tục gây sức ép để các bên thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận.

Tổng thống Aoun cũng đưa ra kế hoạch từng bước giải giáp Hezbollah, triển khai quân đội Lebanon tại các khu vực phía Nam và bảo đảm toàn bộ vũ khí được đặt dưới quyền kiểm soát của nhà nước. Phía Lebanon cũng mong muốn Mỹ sử dụng ảnh hưởng đối với Israel để thúc đẩy việc rút lực lượng Israel khỏi các vị trí còn kiểm soát trên lãnh thổ Lebanon.

Cuộc gặp diễn ra sau khi Lebanon và Israel đạt được một khuôn khổ do Mỹ làm trung gian, hướng tới việc Israel rút quân theo từng giai đoạn, quân đội Lebanon tiếp quản các khu vực được bàn giao và tiến tới giải quyết vấn đề vũ khí của Hezbollah. Israel đã bắt đầu rút khỏi một số khu vực thí điểm ở miền Nam Lebanon, song tiến trình này vẫn đối mặt với nhiều trở ngại và nguy cơ bùng phát căng thẳng trở lại.

Quang Trung/VOV-Washington
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