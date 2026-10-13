Liên đoàn Arab kêu gọi hành động đảm bảo sự bảo vệ quốc tế cho người Palestine

Lời kêu gọi này được đưa ra hôm qua (12/10) bởi Trợ lý Tổng thư ký AL kiêm Trưởng ban Palestine và các vùng lãnh thổ Arab bị chiếm đóng, Đại sứ Fayez Mustafa, trong cuộc họp của Hội đồng AL được triệu tập hôm qua (12/10), để thảo luận về tình hình Palestine.

Đại sứ Fayez Mustafa. (Ảnh: AP)

Ông Mustafa nêu về những diễn biến ngày càng nguy hiểm tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, viện dẫn các cuộc tấn công leo thang của lực lượng Israel và những người định cư có vũ trang nhằm vào người Palestine và tài sản của họ.

Ông Mustafa cho rằng, những hành động này phản ánh việc chính phủ Israel tiếp tục theo đuổi các chính sách củng cố sự chiếm đóng, mở rộng khu định cư và áp đặt những thực tế mới trên thực địa bằng vũ lực, làm suy yếu giải pháp hai nhà nước và làm xói mòn triển vọng về một nền hòa bình công bằng và lâu dài.

Khi đề cập đến tình hình tại Gaza, ông Mustafa nhấn mạnh cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra, lưu ý người Palestine tiếp tục phải chịu đựng sự đau khổ tột cùng giữa sự tàn phá trên diện rộng, tình trạng di dời hàng loạt và điều kiện sống ngày càng xấu đi, đe dọa đến những nhu cầu thiết yếu cơ bản của cuộc sống.

Ông Mustafa nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt đau khổ, đảm bảo việc cung cấp viện trợ nhân đạo và cứu trợ không bị cản trở, bảo vệ dân thường và bác bỏ mọi nỗ lực cưỡng bức di dời người Palestine hoặc chiếm đoạt bất kỳ phần nào của Gaza.

Ông Mustafa tái khẳng định cam kết của Ban Thư ký AL trong việc hợp tác với Palestine và các quốc gia thành viên, để huy động sự ủng hộ của các nước Arab và quốc tế, góp phần chấm dứt sự chiếm đóng và cho phép người dân Palestine thực hiện quyền tự quyết của mình, cũng như thiết lập một nhà nước độc lập, có chủ quyền.