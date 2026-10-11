Palestine lùi bầu cử lập pháp thêm một năm

Tổng thống Palestine vừa chính thức ban hành quyết định lùi thời điểm tổ chức cuộc bầu cử lập pháp được lên kế hoạch trước đó vào tháng 11/2026, sang lịch trình mới là tháng 11/2027. Nguyên nhân đưa ra là điều kiện hiện nay ở cả dải Gaza và khu Bờ Tây, đều chưa phù hợp để tổ chức bỏ phiếu.

Thông báo trưa nay của Chính quyền Palestine cho biết các hạn chế cùng các cuộc tấn công của quân đội Israel ở dải Gaza, khu Bờ Tây và Đông Jerusalem, làm tổn hại khả năng tổ chức các cuộc bầu cử toàn diện, công bằng và tự do theo kế hoạch cũ.

Việc Tổng thống Mahmoud Abbas quyết định lùi thời thời điểm tổ chức cuộc bầu cử lập pháp tới tháng 11/2027, là nhằm đảm bảo an toàn cho cử tri cũng như khả năng thực hiện quyền bầu cử một cách tự do của người Palestine. Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống, không được đề cập.

Vì nhiều lý do khác nhau, Palestine đã không tổ chức bầu Tổng thống từ năm 2005 và bầu cử lập pháp từ năm 2006. Dưới sức ép quốc tế, ngày 7/9 vừa qua, Tổng thống Palestine Abbas đã ký sắc lệnh ấn định việc tổ chức bầu cử lập pháp vào ngày 28/11/2026 và tổ chức bầu cử Tổng thống vào một thời điểm chưa xác định trong năm 2027.

Các bên khu vực và quốc tế chưa đưa ra phản ứng với quyết định lùi thời gian tổ chức bầu cử lập pháp mà Chính quyền Palestine vừa công bố.