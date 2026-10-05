Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 5/10: U17 nữ Việt Nam thắng Palestine 6-0

Kyrgyzstan tạo sức ép bằng chiến thắng 18-0

Vòng loại bảng D khởi tranh chiều 5/10 với hai trận đấu trên sân Bà Rịa. Ở trận đấu đầu tiên, U17 nữ Kyrgyzstan thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 18-0.

Flores phản lưới nhà ngay phút thứ 3, mở đầu cho thế trận áp đảo của đội bóng Trung Á. U17 nữ Kyrgyzstan sau đó liên tục ghi bàn, trong đó Zairbekova lập cú poker.

U17 nữ Kyrgyzstan thắng 18-0 (Ảnh: VFF).

Chiến thắng cách biệt này tạo sức ép đáng kể lên U17 nữ Việt Nam trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng D. Đội chủ nhà vì thế cần một kết quả tích cực trước Palestine để tạo lợi thế về điểm số và hiệu số.

U17 nữ Việt Nam vượt khó trong điều kiện thời tiết bất lợi

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, mưa lớn khiến mặt sân trơn và bóng ướt, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát bóng cũng như những pha phối hợp nhỏ của U17 nữ Việt Nam.

Dù vậy, các học trò HLV Okiyama Masahiko vẫn chủ động kiểm soát thế trận và đẩy cao đội hình. U17 nữ Palestine tổ chức phòng ngự chặt chẽ, tận dụng lợi thế thể hình và khả năng tranh chấp để hạn chế những pha phối hợp của đội chủ nhà.

Khi lối chơi phối hợp ngắn chưa phát huy hiệu quả, U17 nữ Việt Nam chuyển sang khai thác bóng dài và bóng bổng. Phút 26, Hà Vi bật cao đánh đầu từ đường chuyền của đồng đội. Thủ môn Nora Sobhieh băng ra nhưng không thể cản phá, giúp Việt Nam mở tỷ số.

Ngay sau bàn thắng, trọng tài phải tạm dừng trận đấu khoảng 30 phút do mưa lớn. Trận đấu trở lại, U17 nữ Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép. Phút 38, Hà Vi đột phá vào khu vực trước khung thành rồi tận dụng pha xử lý không tốt của thủ môn Palestine để dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 4 phút sau, Ngọc Ánh tung cú sút từ ngoài vòng cấm. Thủ môn Nora Sobhieh chạm tay vào bóng nhưng không thể ngăn bàn thua thứ ba.

U17 nữ Việt Nam có màn ra quân thuận lợi với chiến thắng 6-0 trước U17 nữ Palestine (Ảnh: VFF).

Bước sang hiệp hai, U17 nữ Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận. Phút 48, Hà Vi căng ngang từ cánh trái để Khánh Đan khống chế bóng trong vòng cấm rồi tung cú sút quyết đoán, nâng tỷ số lên 4-0.

Khoảng cách lớn khiến U17 nữ Palestine gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công. U17 nữ Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép và tạo ra thêm nhiều cơ hội.

Phút 68, Ngọc Ánh hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm trong vòng cấm, đưa Việt Nam dẫn 5-0. Đến phút 90, Thu Phương thực hiện cú sút phạt đẹp mắt, ấn định chiến thắng 6-0 cho đội chủ nhà.

Với 3 điểm cùng hiệu số +6, U17 nữ Việt Nam có màn ra quân thuận lợi tại bảng D. Đội bóng của HLV Okiyama Masahiko tiếp tục hướng tới mục tiêu giành ngôi đầu và cạnh tranh tấm vé dự VCK U17 nữ châu Á 2027.