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Liên Hợp Quốc: 65.000 người cần cứu trợ khẩn cấp sau trận lũ quét tại Nepal

Thứ Ba, 06:34, 01/09/2026
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VOV.VN - Liên Hợp Quốc cho biết hàng chục nghìn người chịu ảnh hưởng do lũ quét tại Nepal đang cần được hỗ trợ khẩn cấp, bao gồm nước sạch, điều kiện vệ sinh, dinh dưỡng và bảo vệ trẻ em, trong khi tình trạng hư hại đường sá vẫn tiếp tục gây trở ngại cho công tác cứu trợ.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết các đợt đánh giá tình hình nhân đạo đang mang lại cái nhìn rõ nét hơn về nhu cầu của những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

lien hop quoc 65.000 nguoi can cuu tro khan cap sau tran lu quet tai nepal hinh anh 1
Lũ quét ở Nepal. Ảnh: Reuters

“Khoảng 65.000 người đang cần hỗ trợ khẩn cấp về nước sạch, vệ sinh và điều kiện vệ sinh cá nhân. Hơn 22.000 trẻ em cần các dịch vụ bảo vệ, trong khi ước tính có khoảng 2.600 trẻ em dưới 5 tuổi sẽ cần được điều trị tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính thể gầy còm nghiêm trọng. Khoảng 10.500 phụ nữ mang thai và đang cho con bú cần được hỗ trợ về dinh dưỡng, trong khi các tổ chức cứu trợ đang nỗ lực tiếp cận những cộng đồng bị ảnh hưởng, ông Dujarric nói.

Thiệt hại do lũ lụt đã lan rộng đến các trường học và cơ sở hạ tầng cộng đồng. 19 trường học đã bị hư hại, trong đó có 9 trường bị phá hủy hoàn toàn, trong khi 8 trường khác đang được sử dụng làm nơi trú ẩn cho các gia đình phải di dời.

Hơn 10.000 trẻ em trong độ tuổi đi học cần được hỗ trợ về tâm lý xã hội. Các báo cáo sơ bộ cho thấy có thể đã có 107 trẻ em bị chia cắt khỏi cha mẹ hoặc người chăm sóc trong thảm họa.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
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