Thời sự quốc tế trưa 31/8: Nepal mở cửa cho chuyên gia quốc tế sau lũ quét
Thứ Hai, 16:14, 31/08/2026
VOV.VN - Bản tin Quốc tế trưa 31/8: Nepal mở cửa cho chuyên gia quốc tế trong cuộc đua cứu người sau lũ quét; Quốc tế tăng hỗ trợ chuyên môn cứu hộ cho Nepal - Cảnh báo lũ có thể tiếp diễn; Iraq cam kết sẽ hoàn tất việc rút quân Mỹ trước cuối tháng 9/2026; Iran tấn công đáp trả vào căn cứ Mỹ tại Jordan...
VOV.VN - Ít nhất 804 người thiệt mạng và hơn 3.000 người vẫn mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng dọc biên giới Nepal - Trung Quốc. Những ngôi làng tan hoang, đường sá bị cuốn trôi và hành trình tìm kiếm người thân vẫn chưa có hồi kết.
VOV.VN - Ít nhất 804 người thiệt mạng và hơn 3.000 người vẫn mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng dọc biên giới Nepal - Trung Quốc. Những ngôi làng tan hoang, đường sá bị cuốn trôi và hành trình tìm kiếm người thân vẫn chưa có hồi kết.