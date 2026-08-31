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Thời sự quốc tế trưa 31/8: Nepal mở cửa cho chuyên gia quốc tế sau lũ quét

Thứ Hai, 16:14, 31/08/2026
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VOV.VN - Bản tin Quốc tế trưa 31/8: Nepal mở cửa cho chuyên gia quốc tế trong cuộc đua cứu người sau lũ quét; Quốc tế tăng hỗ trợ chuyên môn cứu hộ cho Nepal - Cảnh báo lũ có thể tiếp diễn; Iraq cam kết sẽ hoàn tất việc rút quân Mỹ trước cuối tháng 9/2026; Iran tấn công đáp trả vào căn cứ Mỹ tại Jordan...

Xem thêm: Những cuộc tìm kiếm tuyệt vọng sau lũ quét ở Nepal

PV/VOV.VN
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