Nepal đối mặt “lũ thông tin giả” sau thảm họa

Hội đồng Báo chí Nepal, cơ quan quản lý truyền thông của nước này đã phải mở một cổng thông tin chuyên biệt, với tên gọi “Khiếu nại đặc biệt về sự kiện Bhotekoshi” - tức là thảm họa lũ quét ngày 26/8 vừa qua; qua đó công chúng có thể báo cáo thông tin sai lệch và hình ảnh gây sốc liên quan đến thảm họa.

Động thái này diễn ra khi các nền tảng mạng xã hội bị tràn ngập bởi các video và hình ảnh gây sốc, với chú thích cho rằng đây là cảnh lũ quét tại Nepal.

Công thông tin khiếu nại tin giả. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều hình ảnh, video lan truyền về lũ lụt tại Nepal là sản phẩm do AI tạo ra hoặc được lấy từ các thảm họa khác rồi “gán mác” cho Nepal. Trong đó, một video về Bộ trưởng Nội vụ Nepal tham gia cứu hộ, nhưng thực tế ghi lại vụ giải cứu tại bang Uttarakhand, Ấn Độ; trong khi nhiều video về lũ do hồ băng vỡ thực tế được quay tại sông băng Columbia ở Alaska, Mỹ.

Sự lan truyền nhanh chóng của nội dung thông tin “sai lệch”, khiến tình hình thêm phức tạp, trong lúc các gia đình tuyệt vọng tìm kiếm người thân mất tích và chính quyền nỗ lực xác định đầy đủ mức độ của thảm họa.

Trước tình trạng này, giới chức Nepal đã đề nghị các nền tảng mạng xã hội Meta và TikTok nhanh chóng gỡ bỏ những hình ảnh, video giả, nội dung quá phản cảm và các bài đăng gây hiểu nhầm liên quan đến thảm họa. Chính quyền cũng cảnh báo về sự xuất hiện của những mã QR giả kêu gọi quyên góp cho nạn nhân lũ lụt.

Hội đồng Báo chí Nepal trong những ngày qua đã yêu cầu 72 tài khoản mạng xã hội gỡ bỏ nội dung không phù hợp. Đến chiều 30/8, trên cổng thông tin chuyên biệt, người dân đã gửi 101 khiếu nại về thông tin sai lệch và hình ảnh phản cảm liên quan đến thảm họa, trong đó có 67 tài khoản cá nhân đăng tải những hình ảnh gây sốc.

Giữa lúc Nepal vẫn đang phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng của trận lũ quét, việc xác minh thông tin đang trở thành một phần quan trọng của hoạt động cứu trợ. Bên cạnh cuộc chạy đua tìm kiếm người sống sót tại các khu vực chịu ảnh hưởng, Nepal cũng đang phải chạy đua để ngăn chặn một “cơn lũ” khác - cơn lũ của thông tin giả trên mạng xã hội.