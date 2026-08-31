Nepal tìm cách tiếp cận hơn 900 người mắc kẹt trong hầm thủy điện

Cơ quan Quản lý thảm họa Nepal ngày 31/8 cho biết, trọng tâm của chiến dịch cứu hộ hiện nay là tìm kiếm 933 người mất tích tại các dự án thủy điện ở vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hình ảnh và video do các đội cứu hộ công bố cho thấy máy xúc và nhiều thiết bị hạng nặng đang được huy động để đào bới lớp bùn đất dày đặc, mở đường vào các đường hầm.

“Một lượng lớn đất đá và bùn đã bồi lấp khu vực này, gây khó khăn rất lớn cho việc mở lối vào các đường hầm”, người phát ngôn quân đội Nepal Raja Ram Basnet cho biết.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích gần đường hầm của dự án thủy điện Trishuli 3A sau lũ quét và sạt lở đất tại Rasuwa, Nepal. Ảnh: Quân đội Nepal/Reuters

Theo Ashish Gurung, một hướng dẫn viên tham gia lực lượng cứu hộ, bùn phủ kín khắp nơi, trong khi điều kiện bên trong các đường hầm còn khắc nghiệt hơn.

“Di chuyển bên trong vô cùng khó khăn vì lớp bùn quá sâu”, ông Gurung nói. Ngày 30/8, đội của ông tìm cách tiếp cận nhà máy thủy điện Chilime tại Rasuwa, một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nhất. Các thành viên cứu hộ phải dùng những tấm ván gỗ để dò độ sâu của bùn, sau đó ghép thành cầu tạm và sử dụng dây thừng để bảo đảm an toàn.

“Có thời điểm bùn ngập tới ngực. Chúng tôi tiến được khoảng 130 mét, gần đến trạm đầu tiên. Từ đó nhìn sâu hơn vào bên trong, dường như chỉ còn thấy các thi thể”, ông Gurung kể.

Tuy nhiên, phía công ty thủy điện đã cung cấp sơ đồ khu vực cho đội cứu hộ và cho biết bên trong đường hầm có những khu vực an toàn thuộc hệ thống cơ sở hạ tầng, khiến lực lượng tìm kiếm vẫn hy vọng một số người có thể sống sót.

“Bên trong có khu vực trú ẩn an toàn. Một số người có thể vẫn còn sống. Tôi hy vọng họ còn sống”, ông Gurung nói.

Hơn 4.000 người vẫn mất tích

Theo Cơ quan Quản lý thảm họa Nepal, số người thiệt mạng tại nước này đã tăng lên 903, trong khi 4.247 người vẫn mất tích, trong đó có 592 người nước ngoài.

Ở phía Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, nhà chức trách tính đến ngày 30/8 ghi nhận 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết 261 người trong số những người mất tích là công dân nước ngoài, trong đó có hơn 100 người Nepal.

Trận lũ quét xảy ra ngày 26/8, khi khối lượng lớn băng, đá, bùn đất và các mảnh vỡ đổ xuống các thung lũng của Nepal. Hàng trăm thi thể, nhiều người chưa được xác định danh tính, đã được chôn cất trong những ngôi mộ tạm tại vùng đồng bằng dưới chân dãy Himalaya sau khi bị dòng nước dữ cuốn từ vùng núi xuống.

Hội Chữ thập đỏ ước tính hơn 90.000 người có thể đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Thủ tướng Nepal Balendra Shah gọi đây là “thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng và chưa từng có”, đồng thời cho biết việc đánh giá đầy đủ quy mô thiệt hại vẫn gặp nhiều khó khăn.

“Bất chấp thời tiết bất lợi, địa hình hiểm trở và những nguy cơ vẫn tiếp diễn, chúng tôi quyết tâm tiến hành công tác cứu hộ để bảo vệ tính mạng người dân”, Thủ tướng Shah viết trên Facebook tối 30/8.

Theo Thủ tướng Nepal, gần 21.000 nhân viên an ninh đang tham gia chiến dịch cứu hộ, bên cạnh lực lượng dân sự và các tình nguyện viên.

Tại thị trấn Devighat bên bờ sông Trishuli, nơi nước lũ tràn qua, người dân đã bắt đầu trở về những ngôi nhà chỉ còn trơ lại phần khung, tìm kiếm tài sản còn sót lại trong đống đổ nát.

Nguy cơ lũ mới gây gián đoạn cứu hộ

Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã nhiều lần phải tạm dừng kể từ ngày 28/8 do thời tiết xấu và lo ngại một hồ nước hình thành sau thảm họa ở khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc có thể gây ra một đợt lũ mới. Hồ nước này đã bắt đầu tràn vào các con sông ở Nepal, làm gia tăng nguy cơ đối với những khu vực hạ lưu.

Tuy nhiên, thời tiết ngày 31/8 thuận lợi hơn, giúp hoạt động cứu hộ được đẩy nhanh, theo ông Narendra Pariyar, quan chức hành chính tại huyện Rasuwa, một trong hai địa phương chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất.

Báo Kathmandu Post ngày 29/8 đưa tin, Nepal đã cho phép các chuyên gia nước ngoài hỗ trợ có giới hạn trong 3 lĩnh vực gồm giải cứu người mắc kẹt trong đường hầm, xét nghiệm ADN và giám định pháp y. Hiện Nepal đang dựa vào kinh nghiệm và chuyên môn của các nước láng giềng như Ấn Độ và Trung Quốc trong hoạt động cứu hộ đường hầm.