English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nepal tìm cách tiếp cận hơn 900 người mắc kẹt trong hầm thủy điện

Thứ Hai, 17:27, 31/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các lực lượng cứu hộ Nepal đang chạy đua tiếp cận hơn 900 người được cho là mắc kẹt trong đường hầm và khu vực ngầm của khoảng 6 dự án thủy điện sau trận lũ quét thảm khốc tuần trước.

Cơ quan Quản lý thảm họa Nepal ngày 31/8 cho biết, trọng tâm của chiến dịch cứu hộ hiện nay là tìm kiếm 933 người mất tích tại các dự án thủy điện ở vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hình ảnh và video do các đội cứu hộ công bố cho thấy máy xúc và nhiều thiết bị hạng nặng đang được huy động để đào bới lớp bùn đất dày đặc, mở đường vào các đường hầm.

“Một lượng lớn đất đá và bùn đã bồi lấp khu vực này, gây khó khăn rất lớn cho việc mở lối vào các đường hầm”, người phát ngôn quân đội Nepal Raja Ram Basnet cho biết.

nepal tim cach tiep can hon 900 nguoi mac ket trong ham thuy dien hinh anh 1
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích gần đường hầm của dự án thủy điện Trishuli 3A sau lũ quét và sạt lở đất tại Rasuwa, Nepal. Ảnh: Quân đội Nepal/Reuters

Theo Ashish Gurung, một hướng dẫn viên tham gia lực lượng cứu hộ, bùn phủ kín khắp nơi, trong khi điều kiện bên trong các đường hầm còn khắc nghiệt hơn.

“Di chuyển bên trong vô cùng khó khăn vì lớp bùn quá sâu”, ông Gurung nói. Ngày 30/8, đội của ông tìm cách tiếp cận nhà máy thủy điện Chilime tại Rasuwa, một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nhất. Các thành viên cứu hộ phải dùng những tấm ván gỗ để dò độ sâu của bùn, sau đó ghép thành cầu tạm và sử dụng dây thừng để bảo đảm an toàn.

“Có thời điểm bùn ngập tới ngực. Chúng tôi tiến được khoảng 130 mét, gần đến trạm đầu tiên. Từ đó nhìn sâu hơn vào bên trong, dường như chỉ còn thấy các thi thể”, ông Gurung kể.

Tuy nhiên, phía công ty thủy điện đã cung cấp sơ đồ khu vực cho đội cứu hộ và cho biết bên trong đường hầm có những khu vực an toàn thuộc hệ thống cơ sở hạ tầng, khiến lực lượng tìm kiếm vẫn hy vọng một số người có thể sống sót.

“Bên trong có khu vực trú ẩn an toàn. Một số người có thể vẫn còn sống. Tôi hy vọng họ còn sống”, ông Gurung nói.

Hơn 4.000 người vẫn mất tích

Theo Cơ quan Quản lý thảm họa Nepal, số người thiệt mạng tại nước này đã tăng lên 903, trong khi 4.247 người vẫn mất tích, trong đó có 592 người nước ngoài.

Ở phía Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, nhà chức trách tính đến ngày 30/8 ghi nhận 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết 261 người trong số những người mất tích là công dân nước ngoài, trong đó có hơn 100 người Nepal.

Trận lũ quét xảy ra ngày 26/8, khi khối lượng lớn băng, đá, bùn đất và các mảnh vỡ đổ xuống các thung lũng của Nepal. Hàng trăm thi thể, nhiều người chưa được xác định danh tính, đã được chôn cất trong những ngôi mộ tạm tại vùng đồng bằng dưới chân dãy Himalaya sau khi bị dòng nước dữ cuốn từ vùng núi xuống.

Hội Chữ thập đỏ ước tính hơn 90.000 người có thể đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Thủ tướng Nepal Balendra Shah gọi đây là “thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng và chưa từng có”, đồng thời cho biết việc đánh giá đầy đủ quy mô thiệt hại vẫn gặp nhiều khó khăn.

“Bất chấp thời tiết bất lợi, địa hình hiểm trở và những nguy cơ vẫn tiếp diễn, chúng tôi quyết tâm tiến hành công tác cứu hộ để bảo vệ tính mạng người dân”, Thủ tướng Shah viết trên Facebook tối 30/8.

Theo Thủ tướng Nepal, gần 21.000 nhân viên an ninh đang tham gia chiến dịch cứu hộ, bên cạnh lực lượng dân sự và các tình nguyện viên.

Tại thị trấn Devighat bên bờ sông Trishuli, nơi nước lũ tràn qua, người dân đã bắt đầu trở về những ngôi nhà chỉ còn trơ lại phần khung, tìm kiếm tài sản còn sót lại trong đống đổ nát.

Nguy cơ lũ mới gây gián đoạn cứu hộ

Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã nhiều lần phải tạm dừng kể từ ngày 28/8 do thời tiết xấu và lo ngại một hồ nước hình thành sau thảm họa ở khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc có thể gây ra một đợt lũ mới. Hồ nước này đã bắt đầu tràn vào các con sông ở Nepal, làm gia tăng nguy cơ đối với những khu vực hạ lưu.

Tuy nhiên, thời tiết ngày 31/8 thuận lợi hơn, giúp hoạt động cứu hộ được đẩy nhanh, theo ông Narendra Pariyar, quan chức hành chính tại huyện Rasuwa, một trong hai địa phương chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất.

Báo Kathmandu Post ngày 29/8 đưa tin, Nepal đã cho phép các chuyên gia nước ngoài hỗ trợ có giới hạn trong 3 lĩnh vực gồm giải cứu người mắc kẹt trong đường hầm, xét nghiệm ADN và giám định pháp y. Hiện Nepal đang dựa vào kinh nghiệm và chuyên môn của các nước láng giềng như Ấn Độ và Trung Quốc trong hoạt động cứu hộ đường hầm.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lũ quét có thể gây thiệt hại hàng tỷ USD cho ngành thủy điện Nepal
Lũ quét có thể gây thiệt hại hàng tỷ USD cho ngành thủy điện Nepal

VOV.VN - Trận lũ quét nghiêm trọng ngày 26/8 đang gây tổn thất lớn cho ngành thủy điện Nepal. Những đánh giá ban đầu cho thấy ít nhất 13 dự án thủy điện đang hoạt động hoặc xây dựng cùng nhiều công trình truyền tải bị ảnh hưởng, với tổng thiệt hại có thể lên tới hàng tỷ USD.

Lũ quét có thể gây thiệt hại hàng tỷ USD cho ngành thủy điện Nepal

Lũ quét có thể gây thiệt hại hàng tỷ USD cho ngành thủy điện Nepal

VOV.VN - Trận lũ quét nghiêm trọng ngày 26/8 đang gây tổn thất lớn cho ngành thủy điện Nepal. Những đánh giá ban đầu cho thấy ít nhất 13 dự án thủy điện đang hoạt động hoặc xây dựng cùng nhiều công trình truyền tải bị ảnh hưởng, với tổng thiệt hại có thể lên tới hàng tỷ USD.

Những cuộc tìm kiếm tuyệt vọng sau lũ quét ở Nepal
Những cuộc tìm kiếm tuyệt vọng sau lũ quét ở Nepal

VOV.VN - Sau trận lũ quét kinh hoàng trên sông Bhotekoshi, hàng nghìn người Nepal đang tỏa đi khắp nơi để tìm người thân mất tích. Họ đến bệnh viện, nhà xác, các điểm cứu hộ, đồn cảnh sát, mang theo những bức ảnh trong điện thoại và hy vọng mong manh rằng người thân vẫn còn sống.

Những cuộc tìm kiếm tuyệt vọng sau lũ quét ở Nepal

Những cuộc tìm kiếm tuyệt vọng sau lũ quét ở Nepal

VOV.VN - Sau trận lũ quét kinh hoàng trên sông Bhotekoshi, hàng nghìn người Nepal đang tỏa đi khắp nơi để tìm người thân mất tích. Họ đến bệnh viện, nhà xác, các điểm cứu hộ, đồn cảnh sát, mang theo những bức ảnh trong điện thoại và hy vọng mong manh rằng người thân vẫn còn sống.

Chuyên gia Ấn Độ nêu 4 bài học từ thảm họa lũ quét Nepal đối với khu vực Himalaya
Chuyên gia Ấn Độ nêu 4 bài học từ thảm họa lũ quét Nepal đối với khu vực Himalaya

VOV.VN - Trận lũ quét nghiêm trọng ngày 26/8 tại Nepal không chỉ gây thiệt hại lớn về người và cơ sở hạ tầng, mà còn đặt ra những vấn đề cấp thiết về quản lý thiên tai xuyên biên giới tại khu vực Himalaya.

Chuyên gia Ấn Độ nêu 4 bài học từ thảm họa lũ quét Nepal đối với khu vực Himalaya

Chuyên gia Ấn Độ nêu 4 bài học từ thảm họa lũ quét Nepal đối với khu vực Himalaya

VOV.VN - Trận lũ quét nghiêm trọng ngày 26/8 tại Nepal không chỉ gây thiệt hại lớn về người và cơ sở hạ tầng, mà còn đặt ra những vấn đề cấp thiết về quản lý thiên tai xuyên biên giới tại khu vực Himalaya.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ