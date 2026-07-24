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Liên Hợp Quốc báo động tình hình an ninh lương thực ở Gaza

Thứ Sáu, 06:49, 24/07/2026
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VOV.VN - Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc hôm qua (23/7) cho biết, an ninh lương thực và dinh dưỡng trẻ em đã được cải thiện trên khắp dải Gaza, nhưng vẫn còn mong manh vì chỉ có một cửa khẩu viện trợ được mở.

Theo WFP, mặc dù việc tiếp cận Gaza đã được cải thiện, nhưng chỉ có một cửa khẩu là Kerem Shalom ở phía Nam Gaza được mở, do vậy đã hạn chế dòng chảy hàng hóa thiết yếu.

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Cơ sở hạ tầng bị phá hủy tại Gaza do xung đột. Ảnh: AP

Đã có sự gia tăng đáng kể về viện trợ lương thực và dinh dưỡng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào tháng 10/2025. Các gói thực phẩm đã được chuyển đến khoảng 1,5 triệu người trong tháng 5/2026, trong khi khoảng 700.000 người nhận được hỗ trợ tiền mặt và 60% trẻ em dưới 5 tuổi được hỗ trợ dinh dưỡng.

WFP cho biết, có những dấu hiệu ban đầu ở Gaza cho thấy, sản xuất lương thực địa phương có thể được khôi phục ở những nơi nông dân và người chăn nuôi có thể tiếp cận đất canh tác, vật tư nông nghiệp, tài sản sản xuất, hỗ trợ thú y, cùng các dịch vụ thiết yếu khác như năng lượng và tưới tiêu.

Tuy nhiên, cơ quan lương thực của Liên Hợp Quốc cảnh báo, hoạt động sản xuất lương thực tại Gaza chỉ có thể dần phục hồi nếu các hạn chế viện trợ vào Gaza được dỡ bỏ. Hơn 70% đất canh tác của Gaza không thể tiếp cận và hiện chỉ khoảng 3% có thể sử dụng được.

Tháng trước, người đứng đầu Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc (OCHA), ông Tom Fletcher đã kêu gọi mở tất cả các cửa khẩu vào Gaza, dỡ bỏ ngay lập tức các hạn chế của Israel đối với việc nhập khẩu hàng hóa thiết yếu như thiết bị y tế và nhiên liệu.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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