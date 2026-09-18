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Thương mại toàn cầu đối mặt gián đoạn nghiêm trọng vì eo biển Hormuz

Thứ Sáu, 23:14, 18/09/2026
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VOV.VN - Lãnh đạo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hôm nay (18/9) cảnh báo thương mại toàn cầu đang đối mặt tình huống gián đoạn tồi tệ nhất trong 80 năm qua, do tắc nghẽn chuỗi cung ứng tại eo biển Hormuz.

Phát biểu bên lề Diễn đàn Công cộng của WTO tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc WTO, bà Ngozi Okonjo-Iweala cảnh báo thương mại toàn cầu đang đối mặt với tình huống gián đoạn nghiêm trọng nhất trong 80 năm, liên quan cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz. Tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng tại eo biển Hormuz, có nguy cơ đẩy giá lương thực và phân bón toàn cầu đồng loạt tăng cao.     

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Thương mại toàn cầu đối mặt gián đoạn nghiêm trọng vì eo biển Hormuz. Ảnh minh họa: Reuters.

Tổng Giám đốc WTO khẳng định thương mại toàn cầu vẫn đang được duy trì và đứng vững. Tuy nhiên, nếu lệnh phong tỏa và tình trạng tắc nghẽn tại eo Hormuz tiếp tục kéo dài, giá hàng hóa có thể bị đẩy lên cao. Kết hợp với việc thiếu hiện đại hóa các quy tắc thương mại, mức tăng trưởng 10% tiềm năng của thương mại thế giới, đối mặt với rủi ro lớn.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược của thế giới với thị phần lên tới 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Vùng biển này đã bị Tehran phong tỏa gần như hoàn toàn, sau khi xung đột vũ trang Mỹ-Israel-Iran nổ ra ngày 28/2/2026.

Một báo cáo của Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực Tây Á của Liên hợp quốc (ESCWA) công bố hôm qua (17/9) cho biết, cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động chống Iran, cùng các biện pháp đáp trả của Tehran, trong đó có việc đóng cửa eo biển Hormuz, đã khiến các nền kinh tế Arab trong khu vực thiệt hại tới 150 tỷ USD chỉ trong một tháng đầu tiên, tương đương 4% tổng GDP của toàn khu vực.

Bá Thi/VOV-Cairo
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