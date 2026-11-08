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Liên Hợp Quốc cảnh báo hơn 700 cơ sở y tế Afghanistan đóng cửa do thiếu kinh phí

Chủ Nhật, 17:41, 08/11/2026
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VOV.VN - Liên Hợp Quốc mới đây cảnh báo hơn 700 cơ sở y tế tại Afghanistan đã phải đóng cửa hoặc đứng trước nguy cơ ngừng hoạt động trong giai đoạn 2025–2026 do nguồn viện trợ quốc tế sụt giảm nghiêm trọng.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở New York ngày 6/11, Phó Đại diện Đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan, ông Bruno Lemarquis, cho biết khoảng 40% cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu của Afghanistan bị ảnh hưởng bởi tình trạng cắt giảm kinh phí, tương đương khoảng 700 trong tổng số 1.900 cơ sở trên cả nước.

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Nhiều trung tâm y tế tại Afghanistan phải ngừng hoạt động do thiếu kinh phí. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Lemarquis, nguồn tài chính dành cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Afghanistan giảm mạnh từ khoảng 2 tỷ USD năm 2023 xuống 1 tỷ USD năm 2025 và mới đạt 570 triệu USD trong năm 2026. Việc thiếu kinh phí buộc nhiều tổ chức nhân đạo phải thu hẹp hoạt động, làm gián đoạn các dịch vụ y tế thiết yếu.

Khủng hoảng càng nghiêm trọng khi Afghanistan phải tiếp nhận khoảng 6,7 triệu người trở về từ các nước láng giềng kể từ năm 2023, chủ yếu là Pakistan và Iran. Làn sóng hồi hương tạo thêm sức ép đối với hệ thống y tế, việc làm, nhà ở và các dịch vụ công vốn đã thiếu nguồn lực.

Liên Hợp Quốc cảnh báo nhu cầu hỗ trợ nhân đạo tại Afghanistan có thể trở nên nghiêm trọng hơn trong năm 2027, do tác động kết hợp của nghèo đói, biến đổi khí hậu và tình trạng thiếu nguồn lực cứu trợ; đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ Afghanistan, nhấn mạnh cuộc khủng hoảng nhân đạo tại nước này có thể gây ra những hệ lụy đối với an ninh, ổn định và di cư trong toàn khu vực.

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Pakistan và Taliban Afghanistan đấu súng dữ dội tại biên giới

VOV.VN - Ngày 17/10, quân đội Pakistan và lực lượng Taliban tại Afghanistan đã đấu súng trong nhiều giờ tại khu vực biên giới. Phía Pakistan cho biết đã sử dụng pháo binh phá hủy nhiều vị trí quân sự của Taliban, đồng thời ngăn chặn các tay súng tìm cách vượt biên vào nước này.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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