Liên Hợp Quốc kêu gọi gần 400 triệu USD hỗ trợ các nạn nhân động đất ở Syria

Phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Tổng thư ký Antonio Guterres cho biết, khoản tiền này sẽ giúp được gần 5 triệu người ở Syria trong khoảng thời gian 3 tháng. Ông Guterres cũng kêu gọi các bên tạo điều kiện để các nhân viên cứu trợ được hoạt động tự do ở Syria sau khi các nhà hoạt động và các nhóm cứu hộ cho biết, các hoạt động cứu trợ ở khu vực do phe đối lập kiểm soát diễn ra rất chậm so với ở khu vực do chính quyền nắm giữ.

Lực lượng cứu hộ chuyển người bị thương ra khỏi đống đổ nát sau trận động đất tại Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/2/2023.

Tổng thư ký Guterres ngày 13/2 cho hay, Tổng thống Syria Bashar Assat đã đồng ý mở thêm 2 cửa khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ vào khu vực Tây Bắc Syria để tại điều kiện cho các chuyến hàng cứu trợ của Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc tới nay đã dành ra 50 triệu USD từ quỹ ứng phó với tình huống khẩn cấp nhằm hỗ trợ các nạn nhân động đất ở Syria./.