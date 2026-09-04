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Tổng thống Trump muốn châu Âu hoàn trả chi phí Mỹ hỗ trợ Ukraine

Thứ Sáu, 06:05, 04/09/2026
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VOV.VN - Ngày 3/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ yêu cầu châu Âu hoàn trả số tiền mà Mỹ đã chi để hỗ trợ Ukraine và NATO trong những năm qua

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump bác bỏ những thông tin cho rằng chiến dịch tại Iran đang gây sức ép lớn lên kho vũ khí của Mỹ. Ông Trump khẳng định Mỹ hiện có lượng đạn dược cấp trung và cao “gần như không giới hạn”, nhiều hơn đáng kể so với nhu cầu sử dụng cho chiến dịch tại Iran hoặc cho bất kỳ cuộc chiến nào khác có thể xảy ra.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết, nước này đang sản xuất đạn dược ở mức chưa từng có, đồng thời tăng cường tích trữ nhằm chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ. Theo ông Trump, Mỹ hiện ưu tiên giữ số đạn dược mới sản xuất cho chính quân đội Mỹ thay vì bán cho các nước khác. Tuy nhiên, việc bán vũ khí và đạn dược cho các đồng minh sẽ sớm được nối lại.

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Tổng thống Donald Trump. Ảnh minh họa: Reuters

Tổng thống Trump đồng thời chỉ trích chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Joe Biden về lượng vũ khí đã cung cấp cho Ukraine. Ông cho rằng, chính quyền của ông Biden đã chuyển cho Ukraine lượng đạn dược miễn phí lớn hơn nhiều so với số đạn mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến dịch tại Iran.

Ông Trump nói, hàng trăm tỷ USD đã được cung cấp miễn phí cho Ukraine và NATO trong khi đây là khoản tiền mà theo ông, các nước châu Âu lẽ ra phải chi trả. Tổng thống Mỹ tuyên bố, Washington sẽ yêu cầu số tiền này, dù thừa nhận việc đưa ra yêu cầu đã tương đối muộn. Tuy nhiên, ông Trump không nêu cụ thể số tiền Washington muốn thu hồi, những quốc gia nào sẽ phải thanh toán cũng như cơ chế pháp lý để Mỹ thực hiện yêu cầu này.

Phát biểu mới nhất tiếp tục quan điểm lâu nay của Tổng thống Trump rằng các đồng minh châu Âu cần chịu trách nhiệm lớn hơn về chi phí quốc phòng và hỗ trợ Ukraine.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, chính quyền Tổng thống Trump đã thúc đẩy việc chuyển phần lớn chi phí cung cấp vũ khí Mỹ cho Ukraine sang các đồng minh NATO tại châu Âu, thay vì tiếp tục viện trợ trực tiếp như dưới thời chính quyền tiền nhiệm.

Tuyên bố cũng xuất hiện giữa lúc cuộc chiến với Iran làm gia tăng sự chú ý đối với kho vũ khí của Mỹ và khả năng Washington cùng lúc đáp ứng nhu cầu quân sự tại Trung Đông, châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tổng thống Trump khẳng định, Mỹ có đủ đạn dược để đáp ứng các yêu cầu hiện tại và đang tiếp tục mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, những tuyên bố của ông về quy mô kho đạn hiện có, lượng đạn đã cung cấp cho Ukraine cũng như số tiền mà châu Âu có thể phải hoàn trả chưa đi kèm các số liệu cụ thể.

 

Quang Trung/VOV-Washington
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