EU thúc đẩy tiến trình kết nạp Ukraine

Tại cuộc thảo luận diễn ra hôm qua (13/10), các quan chức EU khẳng định Ukraine đang là một trong những quốc gia đi đầu trên lộ trình trở thành thành viên chính thức của khối, song nhấn mạnh quốc gia Đông Âu này vẫn phải tiếp tục thực hiện những cải cách cần thiết.

Cờ EU và Ukraine. Ảnh: Europa.

Phát biểu tại cuộc thảo luận, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Ireland, ông Thomas Byrne, khẳng định EU sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình đàm phán gia nhập của Ukraine theo đúng quy trình mở rộng hiện hành, đồng thời khuyến khích nước này đẩy mạnh cải cách, đặc biệt trong các lĩnh vực nền tảng. Theo ông, Ukraine thuộc về đại gia đình châu Âu và EU mong muốn sớm chào đón người dân Ukraine trở thành một phần của khối.

Trong khi đó, Ủy viên EU phụ trách Mở rộng, bà Marta Kos, nhấn mạnh Liên minh châu Âu đã sẵn sàng cho một giai đoạn mở rộng mới.

"Kết luận của chúng tôi là EU đã sẵn sàng cho việc mở rộng. Chúng tôi biết mình cần điều chỉnh những gì và đang đưa ra các đề xuất cụ thể để bảo đảm rằng một liên minh mở rộng hơn cũng sẽ là một liên minh mạnh mẽ hơn. Tiến trình mở rộng đang được thúc đẩy và Ukraine là một trong những quốc gia đi đầu trên lộ trình trở thành thành viên chính thức của EU”, bà Kos nói.

Về phía Ukraine, các quan chức nước này cho rằng việc gia nhập EU không chỉ mang ý nghĩa chính trị mà còn có thể đem lại những lợi ích kinh tế và chiến lược cho toàn khối. Ukraine kỳ vọng những thế mạnh về công nghiệp, công nghệ, nông nghiệp và nguồn nhân lực sẽ góp phần củng cố chuỗi cung ứng, tăng cường khả năng tự chủ và sức cạnh tranh của châu Âu.

Ông Vsevolod Chentsov, đại diện Ukraine phụ trách hội nhập châu Âu và châu Âu - Đại Tây Dương nhấn mạnh: "Quá trình hội nhập của Ukraine cần được xem là một phần trong chương trình nghị sự rộng lớn hơn của châu Âu. Năng lực công nghiệp và công nghệ, tiềm năng nông nghiệp, nguồn nhân lực cùng kinh nghiệm về khả năng thích ứng và phục hồi của chúng tôi có thể góp phần tạo ra các chuỗi giá trị châu Âu vững mạnh hơn, an ninh kinh tế cao hơn, cũng như mở ra những cơ hội mới cho đầu tư và đổi mới sáng tạo”.

Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh EU đang đàm phán ngân sách dài hạn giai đoạn 2028-2034, đồng thời phải cân đối nguồn lực hỗ trợ Ukraine, tăng cường năng lực cạnh tranh và ứng phó với những sức ép kinh tế từ bên ngoài. Dù nhận được sự ủng hộ chính trị mạnh mẽ, tiến trình gia nhập của Ukraine vẫn phụ thuộc vào kết quả cải cách trong nước và sự đồng thuận của các quốc gia thành viên EU.