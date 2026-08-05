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Litva đẩy mạnh sản xuất UAV nội địa theo thỏa thuận với Ukraine

Thứ Tư, 06:40, 05/08/2026
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VOV.VN - Ngày 4/8, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas cho biết, nước này đang tìm cách thiết lập cơ sở sản xuất máy bay không người lái ngay trên lãnh thổ Vilnius bằng công nghệ của Ukraine theo thỏa thuận hợp tác công nghiệp quốc phòng song phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas cho biết, việc sản xuất máy bay không người lái trên lãnh thổ nước này sẽ được triển khai thông qua các khoản đầu tư chung trên cơ sở thỏa thuận mà Litva và Ukraine đã ký kết hồi tháng 5 vừa qua. Hiện, Bộ Quốc phòng đang điều chỉnh đội ngũ nhân sự, bổ sung các chuyên gia chủ chốt để chuyển thỏa thuận thành các giải pháp thực tiễn, nhằm nội địa hóa việc sản xuất máy bay không người lái.

Theo ông Kaunas, máy bay không người lái sẽ được sản xuất tại Litva bằng công nghệ mua từ Ukraine. Dự án sẽ mở rộng năng lực sản xuất của Ukraine, đồng thời củng cố ngành công nghiệp quốc phòng của Litva thông qua các năng lực sản xuất mới, tiến bộ công nghệ và cơ hội để kỹ sư nước này làm việc cùng chuyên gia Ukraine.

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Ảnh minh họa: Theo Reuters

Trước đó, vào tháng 5/2026, Tổng thống Ukraine Zelenskyy và Tổng thống Litva Gitanas Nausėda đã ký một thỏa thuận để khởi động chương trình đổi mới quốc phòng chung, quy tụ các công ty khởi nghiệp, nhà nghiên cứu và công ty quốc phòng từ cả hai nước nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển các công nghệ quân sự mới. Thỏa thuận cũng dự kiến chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp hai nước, sản xuất chung và triển khai đội ngũ chuyên gia quân sự Ukraine sang Litva để hỗ trợ xây dựng năng lực đối phó các mối đe dọa hiện đại, góp phần tăng cường an ninh cho cả 2 quốc gia và toàn khu vực.

Ngoài Litva, nhiều quốc gia Liên minh châu Âu (EU) khác cũng đẩy mạnh hợp tác với Ukraine để sản xuất máy bay không người lái. Latvia, Đan Mạch, Hà Lan và Estonia cũng đã ký thỏa thuận tương tự, mở ra cơ hội sản xuất chung máy bay không người lái, trao đổi chuyên môn và xuất khẩu công nghệ đã được kiểm chứng trên chiến trường. Ở cấp độ EU, tháng 7/2026 vừa qua, Ủy ban châu Âu và Ukraine đã ký thỏa thuận hợp tác về sản xuất thiết bị bay không người lái nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của hai bên.

Việc Litva cùng nhiều nước EU đẩy mạnh hợp tác sản xuất máy bay không người lái với Ukraine diễn ra trong bối cảnh, thời gian gần đây các nước Baltic và khu vực sườn phía Đông của NATO và EU thường xuyên ghi nhận các vụ máy bay không người lái xâm nhập không phận. Điều này buộc các nước EU và NATO phải nâng cao năng lực phòng thủ, đầu tư mạnh vào hệ thống phát hiện, đánh chặn máy bay không người lái và đẩy mạnh sản xuất nội địa để giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng bên ngoài.

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Ukraine sản xuất drone thế hệ mới đối phó UAV Nga

VOV.VN - Nhà sản xuất quốc phòng Ukraine SkyFall cho biết đã bắt đầu đưa vào sản xuất hàng loạt đối với mẫu UAV tấn công một chiều có tầm hoạt động 600 km, đồng thời giới thiệu UAV đánh chặn P1-SUN JetKiller nhằm đối phó các biến thể UAV Shahed sử dụng động cơ phản lực của Nga.

Như Hoa/VOV-Praha
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