English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Litva đóng sân bay Vilnius, NATO điều tiêm kích vì nghi UAV xâm nhập

Thứ Bảy, 17:37, 03/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 3/10, Sân bay Vilnius của Litva đã phải tạm đóng cửa trong chưa đầy một giờ, trong khi các tiêm kích NATO thực hiện nhiệm vụ ứng phó sau khi xuất hiện thông tin một UAV nghi ngờ bay vào Litva từ Belarus.

Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia Litva cho biết sân bay Vilnius được đóng cửa sau khi cơ quan chức năng nhận được cảnh báo về một thiết bị bay không người lái (UAV) được cho là đang di chuyển từ Belarus vào không phận Litva.

litva dong san bay vilnius, nato dieu tiem kich vi nghi uav xam nhap hinh anh 1
Litva đóng sân bay Vilnius, NATO điều tiêm kích vì nghi UAV xâm nhập. Ảnh: Reuters

Cùng thời điểm, các máy bay chiến đấu thuộc nhiệm vụ Không quân Cảnh sát Baltic của NATO được lệnh xuất kích để ứng phó với mối đe dọa được báo cáo.

Sân bay Vilnius sau đó đã mở cửa trở lại khi cảnh báo được dỡ bỏ.

Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia Litva cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành xác định nguyên nhân dẫn đến cảnh báo UAV.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Litva, quốc gia thành viên NATO có chung đường biên giới với Belarus, tăng cường cảnh giác trước những nguy cơ liên quan đến các thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận.

Giang Bùi/VOV.VN
Theo: Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Latvia thông qua lệnh cấm toàn diện đối với hàng tiêu dùng Nga và Belarus
Latvia thông qua lệnh cấm toàn diện đối với hàng tiêu dùng Nga và Belarus

VOV.VN - Latvia đã thông qua lệnh cấm nhập khẩu trên phạm vi cả nước đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng có xuất xứ từ Nga và Belarus như sách, trò chơi điện tử, quần áo, đồ chơi và thiết bị thể thao.

Latvia thông qua lệnh cấm toàn diện đối với hàng tiêu dùng Nga và Belarus

Latvia thông qua lệnh cấm toàn diện đối với hàng tiêu dùng Nga và Belarus

VOV.VN - Latvia đã thông qua lệnh cấm nhập khẩu trên phạm vi cả nước đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng có xuất xứ từ Nga và Belarus như sách, trò chơi điện tử, quần áo, đồ chơi và thiết bị thể thao.

Belarus khẳng định không can dự vào xung đột quân sự tại Ukraine
Belarus khẳng định không can dự vào xung đột quân sự tại Ukraine

VOV.VN - Hôm qua (21/6), Bộ trưởng Quốc phòng Belarus nhấn mạnh, nước này không có ý định tham gia cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cho biết Belarus chỉ duy trì lực lượng tối thiểu nhằm bảo vệ biên giới quốc gia.

Belarus khẳng định không can dự vào xung đột quân sự tại Ukraine

Belarus khẳng định không can dự vào xung đột quân sự tại Ukraine

VOV.VN - Hôm qua (21/6), Bộ trưởng Quốc phòng Belarus nhấn mạnh, nước này không có ý định tham gia cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cho biết Belarus chỉ duy trì lực lượng tối thiểu nhằm bảo vệ biên giới quốc gia.

Ba Lan và Litva diễn tập sơ tán quy mô lớn phòng kịch bản xung đột
Ba Lan và Litva diễn tập sơ tán quy mô lớn phòng kịch bản xung đột

VOV.VN - Ba Lan và Litva đang chuẩn bị các phương án và thủ tục cho kế hoạch sơ tán quy mô lớn dân thường qua biên giới chung trong trường hợp an ninh tại các nước Baltic bị đe dọa.

Ba Lan và Litva diễn tập sơ tán quy mô lớn phòng kịch bản xung đột

Ba Lan và Litva diễn tập sơ tán quy mô lớn phòng kịch bản xung đột

VOV.VN - Ba Lan và Litva đang chuẩn bị các phương án và thủ tục cho kế hoạch sơ tán quy mô lớn dân thường qua biên giới chung trong trường hợp an ninh tại các nước Baltic bị đe dọa.

Litva đẩy mạnh xây dựng hệ thống phòng không tích hợp trí tuệ nhân tạo
Litva đẩy mạnh xây dựng hệ thống phòng không tích hợp trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Litva đang đẩy mạnh kế hoạch xây dựng hệ thống giám sát phòng không tích hợp dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao khả năng bảo đảm không phận, nhất là sau các vụ máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận nước này thời gian vừa qua.

Litva đẩy mạnh xây dựng hệ thống phòng không tích hợp trí tuệ nhân tạo

Litva đẩy mạnh xây dựng hệ thống phòng không tích hợp trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Litva đang đẩy mạnh kế hoạch xây dựng hệ thống giám sát phòng không tích hợp dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao khả năng bảo đảm không phận, nhất là sau các vụ máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận nước này thời gian vừa qua.

Litva đẩy mạnh sản xuất UAV nội địa theo thỏa thuận với Ukraine
Litva đẩy mạnh sản xuất UAV nội địa theo thỏa thuận với Ukraine

VOV.VN - Ngày 4/8, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas cho biết, nước này đang tìm cách thiết lập cơ sở sản xuất máy bay không người lái ngay trên lãnh thổ Vilnius bằng công nghệ của Ukraine theo thỏa thuận hợp tác công nghiệp quốc phòng song phương.

Litva đẩy mạnh sản xuất UAV nội địa theo thỏa thuận với Ukraine

Litva đẩy mạnh sản xuất UAV nội địa theo thỏa thuận với Ukraine

VOV.VN - Ngày 4/8, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas cho biết, nước này đang tìm cách thiết lập cơ sở sản xuất máy bay không người lái ngay trên lãnh thổ Vilnius bằng công nghệ của Ukraine theo thỏa thuận hợp tác công nghiệp quốc phòng song phương.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ