Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia Litva cho biết sân bay Vilnius được đóng cửa sau khi cơ quan chức năng nhận được cảnh báo về một thiết bị bay không người lái (UAV) được cho là đang di chuyển từ Belarus vào không phận Litva.

Litva đóng sân bay Vilnius, NATO điều tiêm kích vì nghi UAV xâm nhập. Ảnh: Reuters

Cùng thời điểm, các máy bay chiến đấu thuộc nhiệm vụ Không quân Cảnh sát Baltic của NATO được lệnh xuất kích để ứng phó với mối đe dọa được báo cáo.

Sân bay Vilnius sau đó đã mở cửa trở lại khi cảnh báo được dỡ bỏ.

Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia Litva cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành xác định nguyên nhân dẫn đến cảnh báo UAV.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Litva, quốc gia thành viên NATO có chung đường biên giới với Belarus, tăng cường cảnh giác trước những nguy cơ liên quan đến các thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận.