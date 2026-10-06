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Litva sẽ trả chi phí nếu Mỹ đồng ý lập căn cứ quân sự thường trực

Thứ Ba, 16:40, 06/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Litva Mindaugas Sinkevicius ngày 6/10 cho biết nước này sẵn sàng trả chi phí để thiết lập một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại Litva nếu Washington đồng ý.

Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ xem xét yêu cầu của Litva về một căn cứ thường trực: "Họ là bạn của tôi, họ là những người tuyệt vời, vì vậy chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét điều đó”, ông Trump nói.

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Thủ tướng Litva Mindaugas Sinkevicius. (Ảnh: Reuters)

Litva là một thành viên của EU và NATO, giáp biên giới với Nga và Belarus. Mỹ đã duy trì một tiểu đoàn thiết giáp gồm gần 1.000 binh sĩ tại quốc gia Baltic này từ năm 2019, theo các đợt luân chuyển, có nghĩa là binh lính đến và đi vài tháng một lần. Thủ tướng Litva Sinkevicius cho biết ông đã đề xuất biến điều này thành sự hiện diện thường trực tại cuộc gặp với đặc phái viên của Trump, ông John Coale, hồi tháng trước tại Vilnius.

“Tôi rất vui vì ý tưởng này đang được xem xét nghiêm túc... Đây là một sự đảm bảo cực kỳ quan trọng về răn đe và an ninh", ông Sinkevicius viết trên trang Facebook cá nhân. “Các đối tác của chúng tôi chỉ cần đưa ra quyết định chính trị về việc đóng quân thường trực, và Litva sẵn sàng chi trả các chi phí liên quan”.

Phan Tùng/VOV.VN
Nguồn: Reuters
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