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Lũ lụt ảnh hưởng đến hơn 25.000 hộ gia đình tại 10 tỉnh thành ở Campuchia

Thứ Hai, 16:05, 28/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây ra tình trạng lũ lụt trên diện rộng tại nhiều tỉnh thành Campuchia. Hiện nay, chính quyền các địa phương vẫn duy trì cảnh báo, đồng thời kêu gọi người dân đề cao cảnh giác và tuân thủ các hướng dẫn an toàn.

Theo thông báo từ Ủy ban Quốc gia về Quản lý Thảm họa Campuchia, tình trạng ngập lụt do mưa lớn trong những ngày vừa qua đã ảnh hưởng đến 25.561 hộ gia đình tại 10 tỉnh thành trên cả nước, buộc hơn 2.900 hộ phải sơ tán do nhà cửa bị ngập lụt nghiêm trọng. Chính quyền các địa phương tại Campuchia hiện vẫn duy trì lực lượng thường trực ứng phó với những diễn biến xấu của thời tiết và sẵn sàng cứu trợ, giúp đỡ nhân dân tại các khu vực bị ảnh hưởng

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Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây ra tình trạng lũ lụt trên diện rộng tại nhiều tỉnh thành Campuchia

Phát ngôn viên Ủy ban Quốc gia về Quản lý Thảm họa Campuchia Soth Kim Kolmony cho biết, đợt ngập lụt hiện nay chủ yếu do mưa lớn tại chỗ gây ra chứ không phải do nước sông Mekong dâng cao tràn bờ. Nước lũ dâng cao trong những ngày qua đã làm ngập 24.505 ngôi nhà, gây hư hại 12.551ha lúa. Các tỉnh bị ảnh hưởng nặng gồm: tỉnh Kratie, tỉnh Tboung Khmum, tỉnh Kampong Cham, tỉnh Kampong Thom, tỉnh Battambang, tỉnh Pailin, tỉnh Pursat, tỉnh Preah Vihear, tỉnh Siem Reap và tỉnh Banteay Meanchey. Công tác cứu trợ có thể sẽ được kéo dài thêm vài ngày do dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn sẽ tiếp diễn đến hết ngày 30/9.

Bộ Tài nguyên Nước và Khí tượng Campuchia thông báo nước này đang hứng chịu mưa trên diện rộng, kèm theo dông lốc và gió mạnh do ảnh hưởng của các hệ thống thời tiết lân cận. Theo dự báo trong 5 ngày tới (28/9-02/10), mưa vừa đến mưa to sẽ xuất hiện tại một số khu vực phía Tây và Tây Nam Campuchia.

Ủy ban Quốc gia về Quản lý Thảm họa Campuchia cho biết, chính quyền các địa phương tiếp tục hỗ trợ công tác di chuyển, sơ tán và chuẩn bị ứng phó khẩn cấp. Mặc dù tình hình chung chưa ở mức nghiêm trọng, nhưng dự báo mưa, giông bão và gió mạnh sẽ tiếp diễn tại một số khu vực trên cả nước có thể làm tình hình trở nên tồi tệ hơn nếu mưa lớn kéo dài.

Người dân được khuyến cáo cần đề cao cảnh giác trong thời gian có mưa lớn, đặc biệt là khi di chuyển bằng đường bộ hoặc đường thủy, đồng thời theo dõi sát sao các thông tin cập nhật và hướng dẫn an toàn. Chính quyền các tỉnh Banteay Meanchey, Battambang, Pursat và những tỉnh bị ảnh hưởng khác đã chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương huy động nhân lực và sử dụng mọi phương tiện sẵn có để ứng phó với tình trạng ngập lụt, cũng như sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao.

Campuchia thường xuyên đối mặt với tình trạng lũ quét theo mùa trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm, riêng trong năm ngoái lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của 19 người trên cả nước.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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