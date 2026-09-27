Thái Lan: Thêm 1 tỉnh công bố vùng thảm họa lũ lụt

Một ngày trước đó, chính quyền thủ đô Bangkok đã mở rộng phạm vi tuyên bố vùng thảm họa lũ lụt trên toàn bộ 50 quận.

Theo thông báo do Tỉnh trưởng Nonthaburi Chestha Mosikarat ký ngày hôm nay (27/9), 10 địa bàn thuộc 2 huyện Mueang Nonthaburi và Pak Kret được xác định là vùng thảm họa lũ lụt.

Chính quyền tỉnh Nonthaburi cho biết tình trạng ngập lụt đã bắt đầu từ ngày 25/9 và đến nay đã ảnh hưởng nhiều khu dân cư tại 2 huyện. Để ứng phó, chính quyền địa phương đã triển khai các máy bơm công suất lớn, vận hành liên tục 24 giờ, đồng thời tăng cường lực lượng hỗ trợ người dân, trong đó ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương. Riêng trong tối ngày hôm qua (26/9), đơn vị cứu hộ đã sử dụng xuồng và xe gầm cao để sơ tán khoảng 70 người tại các khu vực bị ngập sâu tới nơi an toàn.

Tình trạng ngập lụt tại Nonthaburi - Ảnh: Văn phòng Quan hệ Công chúng tỉnh Nonthaburi

Nonthaburi là tỉnh giáp Bangkok về phía Bắc, nằm cách trung tâm thủ đô khoảng 20km. Tỉnh nằm bên bờ sông Chao Phraya và là một trong những địa phương có mật độ dân cư cao. Do đó, tình trạng mưa lớn kéo dài kết hợp nước sông dâng cao khiến việc tiêu thoát nước gặp nhiều khó khăn. Việc công bố vùng thảm họa tạo cơ sở để chính quyền địa phương cùng các đơn vị chức năng liên quan nhanh chóng huy động nguồn lực khẩn cấp trong triển khai công tác cứu trợ và hỗ trợ người dân.

Lực lượng cứu hộ vận chuyển hàng cứu trợ đến người dân - Ảnh: Văn phòng Quan hệ Công chúng tỉnh Nonthaburi

Trong một diễn biến liên quan, cũng trong ngày hôm nay (27/9), 3 ngân hàng lớn của Thái Lan gồm Kasikornbank (KBank), Siam Commercial Bank (SCB) và Ngân hàng Tiết kiệm Chính phủ (GSB) thông báo đóng cửa tổng cộng 113 điểm giao dịch do tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận.

Lãnh đạo tỉnh Nonthaburi thị sát tình hình ngập lụt - Ảnh: Văn phòng Quan hệ Công chúng tỉnh Nonthaburi

Theo cập nhật mới nhất từ Cục Khí tượng Thái Lan (TMD), lượng mưa tại Bangkok và một số tỉnh lân cận (trong đó có Nonthaburi) đang có xu hướng giảm so với những ngày trước, tuy nhiên vẫn tồn tại khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ. Cơ quan này khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi sát các bản tin cảnh báo và chủ động đề phòng nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng và ven sông.