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Ngập lụt tại Thái Lan có thể gây thiệt hại 500 triệu - 1 tỷ USD cho nền kinh tế

Thứ Hai, 15:51, 28/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều tình, thành của Thái Lan, làm gián đoạn hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ. Chuyên gia kinh tế ước tính thiệt hại có thể dao động từ khoảng 500 triệu đến 1 tỷ USD, trong đó thủ đô Bangkok là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Phó Giáo sư Aat Pisanwanich, Khoa Kinh tế, Đại học Rangsit nhận định tình trạng ngập lụt tại 48 tỉnh, thành của Thái Lan từ ngày 24 - 27/9 có thể gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế. Trong kịch bản trung bình, thiệt hại ước tính khoảng 25,3 tỷ baht (khoảng 750 triệu USD), trong đó Bangkok là khu vực chịu tổn thất lớn nhất, với hơn 10,5 tỷ baht (hơn 310 triệu USD).

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Tình trạng ngập lụt tại tỉnh Nakhon Ratchasima. Ảnh: Văn phòng Quan hệ Công chúng tỉnh Nakhon Ratchasima

Tiến sĩ Amonthep Chawla, Phó Tổng Giám đốc điều hành, Trưởng bộ phận nghiên cứu của Ngân hàng CIMB cho rằng các lĩnh vực như tiêu dùng, du lịch chịu tác động tiêu cực và cần theo dõi chặt chẽ. Theo đó, các hộ gia đình có thể trì hoãn các khoản mua sắm lớn, trong khi khách du lịch thay đổi kế hoạch trước lo ngại ngập lụt. Ông Amonthep dự báo đầu tư trực tiếp nước ngoài và hoạt động xuất khẩu cơ bản chưa chịu tác động đáng kể.  

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Pimjai Leeissaranukul, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan đánh giá nhiều doanh nghiệp chưa có sự chuẩn bị cho tình huống ngập lụt trên diện rộng và kéo dài. Theo bà, ngập lụt có thể gây gián đoạn toàn bộ chuỗi sản xuất và cung ứng, từ việc thu mua nguyên liệu đến vận chuyển, giao hàng; đồng thời gây rủi ro đối với hệ thống máy móc, kho bãi và hàng hóa lưu kho. Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan kêu gọi doanh nghiệp khẩn trương đánh giá rủi ro, rà soát kế hoạch phục hồi, duy trì hoạt động.   

Trên thị trường chứng khoán, ông Gun Hathaisattha, chuyên gia của công ty chứng khoán quốc tế CGS nhận định những lo ngại về ngập lụt có thể gây sức ép lên chỉ số chứng khoán Thái Lan - SET, đặc biệt là nhóm bán lẻ và bất động sản. Trong khi đó, ông Sorrabhol Virameteekul, chuyên gia của công ty chứng khoán Kasikorn cho rằng tình trạng ngập lụt có thể tạo rủi ro giảm khoảng 0,1 - 0,2 điểm phần trăm đối với triển vọng tăng trưởng GDP của Thái Lan năm 2026.  

Ở góc nhìn tích cực hơn, ông Kitpon Praipaisarnkit, Phó Giám đốc điều hành công ty Chứng khoán UOB Kay Hian nhấn mạnh đợt ngập lụt lần này chưa nghiêm trọng như trận lũ lịch sử năm 2011 và các nền tảng của nền kinh tế chưa bị suy yếu. Ông cho rằng, sau khi nước rút, nhu cầu vệ sinh, sửa chữa và cải tạo các công trình có thể tạo thêm động lực cho một số ngành liên quan. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu bảo hiểm có thể chịu sức ép nhất định do thị trường lo ngại chi phí bồi thường gia tăng.  

Theo cập nhật mới nhất từ Cục Khí tượng Thái Lan, trong ngày 28/9, thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông và mưa lớn cục bộ. Từ ngày 29/9, phạm vi và cường độ mưa được dự báo giảm dần, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tiêu thoát nước và cải thiện tình trạng ngập tại các khu vực bị ảnh hưởng.

PV/VOV-Bangkok
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