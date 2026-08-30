Nepal giải cứu gần 2.700 người tại vùng lũ, quốc tế tăng cường viện trợ

Hơn 8.300 binh sĩ Nepal đang được triển khai tại các khu vực bị lũ quét, trong khi hoạt động cứu hộ và tìm kiếm người mất tích tiếp tục được mở rộng.

Khắc phục hậu quả lũ quét ở Nepal. Ảnh: AP.

Theo quân đội Nepal, trong số những người được giải cứu, 2.497 người được sơ tán bằng trực thăng và 200 người khác được lực lượng mặt đất đưa tới nơi an toàn. Trong số những người được sơ tán bằng đường không có 216 người nước ngoài, gồm 121 công dân Ấn Độ, 72 người Trung Quốc, 15 người Hàn Quốc cùng công dân Đức, Mỹ, Italy và Oman.

Tuy nhiên, hoạt động tìm kiếm tại một số khu vực vẫn gặp nhiều khó khăn. Mưa lớn rạng sáng nay khiến mực nước dâng cao, buộc lực lượng cứu hộ tạm dừng việc tìm kiếm lối vào đường hầm 3A thuộc Dự án thủy điện Trishuli, nơi các cơ quan chức năng lo ngại vẫn còn nhiều công nhân mắc kẹt bên trong.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục tăng cường hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả thảm họa. Ấn Độ đã chuyển tổng cộng 57,5 tấn hàng cứu trợ và cử đội kỹ thuật chuyên về cứu hộ đường hầm tới vùng thiên tai. Mỹ công bố bổ sung 3,6 triệu USD viện trợ nhân đạo, nâng tổng mức hỗ trợ lên 4,1 triệu USD, đồng thời cử cố vấn ứng phó thảm họa và chuyển hàng cứu trợ trực tiếp tới Rasuwa.

Trung Quốc đã cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ tài chính, đồng thời cử đội chuyên gia cứu hộ đường hầm tới Nepal để hỗ trợ tìm kiếm người mắc kẹt. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế khác cũng đang huy động nguồn lực. Anh cam kết hỗ trợ 5 triệu bảng, Liên minh châu Âu dành 2 triệu euro viện trợ nhân đạo, trong khi Liên hợp quốc giải ngân 2,5 triệu USD từ nguồn tài chính khẩn cấp. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng công bố khoản viện trợ 5 triệu USD phục vụ các hoạt động cứu trợ khẩn cấp.

Các cơ quan của Liên hợp quốc và tổ chức nhân đạo quốc tế đang cung cấp lương thực, nước sạch, thuốc men, nơi ở tạm thời và các vật dụng thiết yếu cho người dân tại những khu vực chịu ảnh hưởng.

Bên cạnh các khoản cứu trợ trước mắt, Ngân hàng Thế giới cho biết có thể huy động tối đa 25 tỷ rupee Nepal, tương đương khoảng 164 triệu USD, từ các nguồn tài chính hiện có để hỗ trợ Nepal trong công tác cứu trợ, phục hồi và tái thiết sau thảm họa.