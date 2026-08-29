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Thời sự quốc tế tối 29/8: Số người chết vì lũ quét ở Nepal và Trung Quốc tăng mạnh

Thứ Bảy, 21:10, 29/08/2026
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VOV.VN - Theo những con số thống kê mới nhất, đã có hơn 600 người thiệt mạng và hơn 2.400 người mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc.

Xem thêm:

>> Gần 3.000 người mất tích vì lũ quét, Nepal ước tính cần tới 5 tỷ USD tái thiết

>> Khoảnh khắc sông băng sụp đổ trên Himalaya, gây lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc

PV/VOV.VN
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