Thời sự quốc tế tối 29/8: Số người chết vì lũ quét ở Nepal và Trung Quốc tăng mạnh

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VOV.VN - Ngày 28/8, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng việc đưa tiến trình ngoại giao trở lại đúng hướng không phải là điều bất khả thi, song điều này phụ thuộc vào việc Mỹ nhận ra rằng chính sách gây sức ép không mang lại hiệu quả.
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VOV.VN - Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal khẳng định, nước này đang cần sự hỗ trợ của quốc tế trong một số lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu sau trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực biên giới với Trung Quốc; đồng thời nhấn mạnh Nepal chưa cần các đội tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài.
VOV.VN - Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal khẳng định, nước này đang cần sự hỗ trợ của quốc tế trong một số lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu sau trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực biên giới với Trung Quốc; đồng thời nhấn mạnh Nepal chưa cần các đội tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài.
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VOV.VN - Các lực lượng cứu hộ của Nepal và Trung Quốc đã nối lại hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại những khu vực bị tàn phá bởi trận lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng ở khu vực biên giới giữa hai nước, sau khi phải tạm dừng do nguy cơ một hồ nước hình thành bởi sạt lở đất bị vỡ bờ.
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