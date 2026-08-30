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Nepal đẩy nhanh công tác cứu hộ sau thảm họa

Chủ Nhật, 06:19, 30/08/2026
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VOV.VN - Nepal đang đẩy nhanh các hoạt động cứu hộ và cứu trợ các nạn nhân sau vụ sập sông băng gây lũ quét nghiêm trọng dọc khu vực biên giới Himalaya với Trung Quốc. Chính phủ Nepal kêu gọi hỗ trợ quốc tế để tiếp cận những người có thể vẫn mắc kẹt trong các đường hầm thủy điện và các khu vực bị cô lập.

Nepal huy động trực thăng, tăng tốc tìm kiếm người sống sót

Theo quân đội Nepal, tính đến ngày 29/8, lực lượng cứu hộ đã thực hiện gần 300 chuyến bay trực thăng để tìm kiếm người sống sót và vận chuyển hàng cứu trợ, đưa 518 người ra khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Do đường bộ bị chia cắt nên mọi hoạt động cứu hộ, cứu nạn đang phụ thuộc vào đường hàng không.

Một sĩ quan quân đội Nepal cho biết: “Đến 16 giờ 45 phút (ngày 29/8), chúng tôi đã đưa được 418 người Nepal ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng, trong đó có 173 phụ nữ và 245 nam giới. Về công dân nước ngoài, tổng cộng 50 người đã được cứu, gồm 42 người Trung Quốc và 8 người Ấn Độ. Cho đến nay, chúng tôi đã thực hiện tổng cộng 274 chuyến bay trực thăng để vận chuyển hàng cứu trợ, đồng thời triển khai các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Shisir Khanal cho biết tổng số người đã được giải cứu sau ba ngày xảy ra thảm họa là hơn 4.450, trong đó có gần 200 người nước ngoài; 626 thi thể đã được tìm thấy và khoảng 2.400 người vẫn chưa được xác định tung tích.

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Hàng hóa cứu trợ được vận chuyển bằng máy bay trực thăng tới khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa lũ quét ở Nepal (Nguồn: Reuters).

Các đội cứu hộ đang tập trung tìm kiếm những người được cho là mắc kẹt tại các đường hầm của các dự án thủy điện. Nepal đã đề nghị hỗ trợ chuyên môn từ nước ngoài cho việc mở đường hầm, tìm kiếm người sống sót, cũng như phân tích pháp y và ADN trong xác định danh tính nạn nhân.

Công tác cứu trợ cũng gặp nhiều khó khăn khi 19 cây cầu lớn bị phá hủy, khiến nhiều ngôi làng bị cô lập và nguồn lương thực đang cạn kiệt. Một số người có thể vẫn mắc kẹt trong các khu rừng gần biên giới. Chính phủ Nepal ước tính chi phí tái thiết sau thảm họa có thể lên tới 4-5 tỷ USD. Về hỗ trợ quốc tế dành cho Nepal, đến nay Ấn Độ đã chuyển 60 tấn hàng cứu trợ và triển khai một đội trinh sát kỹ thuật gồm 11 thành viên, trong khi Trung Quốc hỗ trợ chuyên gia phục vụ hoạt động cứu hộ.

Quốc Khánh/VOV1
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