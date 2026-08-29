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Gần 3.000 người mất tích vì lũ quét, Nepal ước tính cần tới 5 tỷ USD tái thiết

Thứ Bảy, 19:13, 29/08/2026
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VOV.VN - Thảm họa lũ quét và sạt lở đất tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng. Gần 3.000 người đang được xác định mất tích ở hai bên biên giới. Hiện công tác cứu hộ tại Nepal vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

Tại Nepal, cơ quan quản lý thiên tai hôm nay cho biết, 626 người đã thiệt mạng và 2.426 người vẫn đang mất tích sau trận lũ quét và sạt lở đất xảy ra tại khu vực biên giới giáp Trung Quốc.

Hiện các lực lượng cứu hộ Nepal đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người có thể còn sống. Một trong những địa điểm được ưu tiên là đường hầm của dự án thủy điện Trishuli 3A ở huyện Rasuwa, nơi có những người được cho là đang mắc kẹt sau khi bùn đất và đất đá vùi lấp lối vào.

Chính phủ Nepal cho biết công tác mở cửa hầm đã được đẩy nhanh. Hàng chục nhân viên an ninh đã làm việc liên tục để dọn bùn đất, tạo lối tiếp cận đường hầm và tìm kiếm những người bên trong. Tuy nhiên, công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu và địa hình bị chia cắt. Nhiều tuyến đường và cầu đã bị phá hủy, khiến việc đưa lực lượng và thiết bị tới các khu vực tìm kiếm trở nên khó khăn.

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Nepal đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người có thể còn sống. (Ảnh: ANI)

Đến nay, hơn 4.000 người đã được cứu hoặc sơ tán tại Nepal. Hội Chữ thập đỏ ước tính ít nhất 93.000 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.

Nhiều cộng đồng dân cư bị cô lập do cầu và đường bị cuốn trôi, gây khó khăn cho việc đưa lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm tới người dân. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết 18 trường học đã bị phá hủy hoàn toàn và 20 trường khác bị hư hại, khiến khoảng 10.000 trẻ em trong độ tuổi đi học cần được hỗ trợ để tiếp tục việc học.

Trong lúc lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm người mất tích, Chính phủ Nepal đã bắt đầu tính toán bài toán phục hồi và tái thiết. Bộ trưởng Tài chính Nepal Swarnim Wagle cho biết nước này có thể cần từ 4 đến 5 tỷ USD cho công cuộc tái thiết. Đây là khoản tiền tương đương gần một phần mười quy mô nền kinh tế Nepal. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây mới chỉ là ước tính ban đầu, còn thiệt hại và tổn thất thực tế vẫn đang được đánh giá.

Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nước này trong quá trình phục hồi. Theo ông, công tác tái thiết có thể tiêu tốn hàng tỷ USD, trong khi Nepal sẽ cần sự hỗ trợ từ bên ngoài để khắc phục những thiệt hại trên diện rộng.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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