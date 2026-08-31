Lũ quét ở Nepal-Trung Quốc: Hàng trăm thi thể chưa xác định được danh tính



Hiện con số mất tích do lũ quét đã lên tới hơn 3.000 người ở cả hai quốc gia. Công tác tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương; hàng trăm thi thể chưa được xác định danh tính phải chôn cất tạm thời

Lực lượng cứu hộ tại Nepal liên tục được tăng cường đến các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ quét. Hiện công tác cứu hộ đang tập trung ở các công trình thủy điện và khu vực dọc các tuyến sông bị lũ quét qua.

Hoạt động cứu hộ lũ quét vẫn đang được tiến hành khẩn trương - Ảnh: Reuters

Một trong những điểm tìm kiếm ưu tiên hiện nay là khu phức hợp thủy điện Trishuli, nơi được cho có nhiều người bị mắc trong một đường hầm bị lấp bởi đất đá. Trong ngày hôm qua (30/8), quân đội Nepal đã vận chuyển bằng đường không các thiết bị hạng nặng tới khu vực này.

Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được cửa đường hầm và bắt đầu dọn dẹp đất đá, bùn chắn lối vào. Sau khi bảo đảm an toàn tại khu vực cửa hầm, các đội cứu hộ dự kiến đưa bình oxy và thiết bị ghi hình vào bên trong để kiểm tra tình hình và tìm kiếm những người bên trong.

Giới chức Nepal cho biết việc tiếp cận đường hầm đặc biệt khó khăn do lượng đất đá và vật liệu đổ xuống rất lớn, trong khi việc sử dụng thuốc nổ để mở đường không được lựa chọn vì có thể gây thêm nguy hiểm.

Bên cạnh hoạt động tìm kiếm người sống sót, Nepal cũng đang phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn khác là thu thập, bảo quản và xác định danh tính các nạn nhân. Cảnh sát Nepal cho biết gần 200 thi thể không rõ danh tính đã được chôn cất trong khu rừng do nguồn dự trữ đá lạnh cạn kiệt.

Di chuyển các nạn nhân được tìm thấy sau lũ quét -. Ảnh: Reuters

Các đội pháp y tiến hành lấy mẫu ADN, chụp ảnh và ghi chép đặc điểm nhận dạng trước khi chôn cất, nhằm tạo điều kiện để các gia đình có thể nhận dạng người thân trong thời gian tới. Các chuyên gia từ Ấn Độ và Trung Quốc cũng đang hỗ trợ Nepal trong công tác xác định danh tính các nạn nhân.

Trong khi đó, thời tiết tiếp tục là yếu tố gây trở ngại lớn cho hoạt động cứu hộ. Mực nước sông Trishuli dâng cao sau mưa lớn khiến người dân và lực lượng cứu hộ tại một số khu vực phải di chuyển lên địa hình cao hơn. Hoạt động tìm kiếm cũng nhiều lần phải tạm dừng do điều kiện thời tiết và nguy cơ xuất hiện thêm lũ quét.