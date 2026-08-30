Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Ít nhất 750 người chết, nước dâng cao cản trở cứu hộ

Hiện công tác cứu hộ lũ quét đã bước sang ngày thứ 5, với các trận mưa lớn suốt đêm và mực nước sông dâng cao cản trở các hoạt động tiếp cận những công nhân thủy điện được cho là bị mắc kẹt trong các đường hầm.

Hậu quả lũ quét ở Nepal. Ảnh: Reuters.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, lực lượng cứu hộ Trung Quốc gần cửa khẩu biên giới Tây Tạng, nơi bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở đất kinh hoàng cách đây 5 ngày, đã được di chuyển đến một địa điểm an toàn vào sáng nay, sau khi một hồ nước mới được hình thành do sạt lở đất.

Tại Nepal, mưa và mực nước sông dâng cao gây cản trở hoạt động cứu hộ ở đường hầm. Các nhân viên cứu hộ Nepal đang tìm cách tiếp cận những công nhân thủy điện được cho là bị mắc kẹt trong các đường hầm bị ngập.

Chính phủ Nepal cho biết hơn 100 công nhân có thể vẫn còn sống và bị mắc kẹt bên trong nhiều đường hầm tại các dự án thủy điện, với các nỗ lực cứu hộ chính tập trung vào các khu vực Nhà máy thủy điện Trishuli 3A và 3B.

Theo Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa Quốc gia Nepal, hơn 100 công nhân này nằm trong số 933 công nhân thủy điện mất tích kể từ khi một bức tường bùn và mảnh vỡ ập xuống vào sáng 26/8.

Tại Nhà máy thủy điện Trishuli 3A, các đội cứu hộ quân đội đã sử dụng máy khoan để xuyên thủng phần trên của một đường hầm ngập bùn vào tối qua (29/8) và bắt đầu bơm không khí cũng như đưa camera vào bên trong. Những bức ảnh do văn phòng cứu trợ thiên tai chia sẻ cho thấy công nhân mắc kẹt đang lội qua lớp bùn nhão và vượt qua những tảng đá khổng lồ do lũ lụt để lại.