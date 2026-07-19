Lũ quét ở Jammu và Kashmir khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, nhiều người mất tích

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Dharali dâng cao đột ngột, tràn bờ và gây lũ quét tại 2 huyện biên giới Rajouri và Poonch, thuộc vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir, cuốn trôi nhiều nhà cửa, phương tiện, buộc chính quyền địa phương phải triển khai chiến dịch cứu hộ quy mô lớn, với nhiều lực lượng tham gia.

Cửa xả nước của đập Salal ở Jammu và Kashmir. Ảnh: ANI

Hiện nhiều người dân tại các khu vực trũng thấp đã được sơ tán khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng và bị lũ cô lập.

Thủ hiến vùng lãnh thổ Jammu và Kashmir, Omar Abdullah đã phải cắt ngắn chuyến công tác ở thủ đô New Delhi để trở về xử lý tình hình, khẳng định chính quyền sẽ huy động mọi nguồn lực để cứu trợ, hỗ trợ các nạn nhân và sớm khôi phục cuộc sống tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) đã phát cảnh báo về nguy cơ mưa lớn, dông và sấm sét tiếp diễn tại nhiều khu vực ở Jammu và Kashmir trong những ngày tới, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển đến các vùng có nguy cơ sạt lở và lũ quét.

Người dân địa phương cho biết, nước lũ lên quá nhanh khiến nhiều nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi, đồng thời làm nhiều tuyến đường bị chia cắt, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Theo các nhà khoa học, tình trạng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất cũng như mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết cực đoan, khiến lũ quét và sạt lở đất tại khu vực dãy Himalaya xảy ra ngày càng thường xuyên hơn.