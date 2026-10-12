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Lũ quét tại Nepal: Nhiều khu vực vẫn bị cô lập, phải tiếp tế bằng đường không

Thứ Hai, 11:34, 12/10/2026
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VOV.VN - Giới chức Nepal đang khẩn trương tìm kiếm 5 người mất tích sau trận lũ quét xảy ra sáng 11/10 tại huyện Gorkha, miền Trung nước này.

Theo quân đội Nepal, lực lượng cứu hộ đã huy động 4 máy bay trực thăng, đưa khoảng 95 người đến nơi an toàn, trong đó có 9 người nước ngoài. Hơn 700 nhân viên an ninh đã được triển khai tham gia cứu hộ, chủ yếu tại huyện Gorkha, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Theo đánh giá sơ bộ của Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa Quốc gia Nepal, trận lũ đã khiến 204 ngôi nhà bị hư hại, ảnh hưởng đến hơn 650 người. Ít nhất 2 ngôi làng bị tàn phá nghiêm trọng. Nước lũ cũng làm hư hỏng 2 cầu dành cho xe cơ giới, một số cầu treo và 3 dự án thủy điện. Nhiều gia đình phải rời bỏ nhà cửa, trong khi việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng gặp nhiều khó khăn do đường sá và cầu cống bị phá hủy.

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Lũ quét Nepal. Ảnh: ANI

Đáng chú ý, hệ thống giao thông tại phía Bắc huyện Gorkha bị gián đoạn nghiêm trọng. Nhiều cây cầu và đường mòn bị cuốn trôi hoặc hư hỏng, khiến các khu dân cư bị cô lập, việc tiếp cận hiện chủ yếu phải dựa vào đường hàng không. Gần 200 du khách được cho là vẫn mắc kẹt tại những khu vực này.

Trong khi đó, công tác tìm kiếm 5 người mất tích vẫn đang được tiến hành. Những người này đều là người chăn gia súc. Địa hình hiểm trở và nguy cơ sạt lở tiếp diễn đang cản trở hoạt động cứu nạn.

Nguyên nhân trận lũ hiện chưa được xác định cụ thể. Một số nhận định cho rằng sạt lở đất có thể đã chặn dòng sông hoặc một nhánh sông, khiến nước tích tụ rồi bất ngờ tràn xuống hạ lưu. Trong khi đó, một số người dân ở thượng nguồn cho biết đã chứng kiến hiện tượng lở băng. Các giả thuyết này vẫn cần được xác minh.

Theo người dân địa phương, cảnh báo từ chính quyền cùng việc thông báo cho nhau trong cộng đồng đã giúp nhiều người kịp thời sơ tán lên vùng đất cao trước khi dòng lũ tràn đến. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp hạn chế thiệt hại về người trong thảm họa lần này.

Các lực lượng chức năng Nepal đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích, đánh giá thiệt hại và tổ chức hỗ trợ những cộng đồng bị cô lập. Trận lũ xảy ra chưa đầy hai tháng sau đợt lũ lụt nghiêm trọng tại khu vực Bhotekoshi hồi cuối tháng 8, một lần nữa làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lũ quét và sạt lở tại các khu vực dọc những dòng sông bắt nguồn từ dãy Himalaya, nơi người dân sinh sống ở hạ lưu có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm bất ngờ.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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