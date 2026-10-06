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Trung Quốc, Nepal khảo sát việc tái thiết cửa khẩu bị lũ quét san phẳng

Thứ Ba, 11:45, 06/10/2026
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VOV.VN - Sau trận lũ quét bất ngờ gây thiệt hại nghiêm trọng về người tại biên giới Trung Quốc – Nepal hồi tháng 8, hai nước đã cùng thành lập một đoàn khảo sát khoa học xuyên biên giới về ứng phó khẩn cấp với thảm họa địa chất và tái thiết cửa khẩu.

Các thành viên phía Trung Quốc đã khởi hành từ Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên đến Kathmandu, thủ đô Nepal cuối tuần trước để thực hiện chuyến khảo sát khoa học chung kéo dài 20 ngày, nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến của thảm họa vốn bắt nguồn từ sự sụp đổ khối băng đá, đồng thời hỗ trợ công tác tái thiết cửa khẩu biên giới Cát Long ở Tây Tạng.

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Các lực lượng của Trung Quốc tiến hành hoạt động tìm kiếm và khử trùng tại vùng lõi của thảm họa lũ quét và sạt lở đất bùn ở cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 3/9 (Ảnh: Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc)

Đoàn khảo sát gồm hơn 50 nhà nghiên cứu đến từ hơn 10 trường đại học và viện nghiên cứu của hai nước. Ông Vương Thành Thiện, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, nhà khoa học trưởng phía Trung Quốc, cho biết đoàn khảo sát sẽ điều tra toàn diện toàn bộ chuỗi sự kiện, nhằm làm sáng tỏ những bí ẩn khoa học đằng sau quá trình diễn biến của chuỗi thảm họa lở băng đá và đánh giá nguy cơ xảy ra thảm họa thứ cấp, đồng thời hỗ trợ công tác phục hồi và tái thiết cửa khẩu Cát Long, cũng như cung cấp cơ sở khoa học cho việc phòng ngừa và kiểm soát các hiểm họa xuyên biên giới liên quan đến băng quyển tại “Tháp nước châu Á” (khu vực Cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng và các vùng lân cận).

Chuyến khảo sát khoa học chung giữa Trung Quốc và Nepal là một sáng kiến ​​thực tiễn vô cùng giá trị. Cụ thể, sáng kiến ​​này hướng tới 3 mục tiêu chính: thứ nhất, lập bản đồ chi tiết toàn bộ quá trình di chuyển từ khu vực nguồn phát sinh thảm họa đến lòng khe suối; thứ hai, tính toán chính xác sự phân bố độ dày trầm tích trên toàn bộ lưu vực; thứ ba, cung cấp dữ liệu thực địa hỗ trợ công tác tái thiết cửa khẩu Cát Long cũng như các nỗ lực phòng chống thiên tai ở hạ lưu”, ông Hầu Minh Tài, Phó Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Thành Đô cho biết thêm.

Ngày 26/8, một thảm họa dây chuyền cực đoan xuyên biên giới, bao gồm sụp đổ khối băng đá và sạt lở bùn đất, đã xảy ra tại khu vực trung tâm dãy Himalaya dọc theo biên giới Trung Quốc – Nepal, san phẳng cửa khẩu Cát Long và ảnh hưởng đến các khu vực hạ lưu tại Nepal.

Tính đến ngày 5/9, thảm họa đã khiến 43 người thiệt mạng và 519 người mất tích bên phía Trung Quốc. Về phía Nepal, tính đến 16/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 1.403 nạn nhân và số người mất tích đã tăng lên 6.150 người.

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Trung Quốc và Nepal hợp tác điều tra sau thảm họa lũ quét

VOV.VN - Một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc ngày 4/10 đã tới Nepal để phối hợp với các đồng nghiệp nước này tiến hành cuộc thám hiểm khoa học khẩn cấp nhằm điều tra chuỗi lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra gần đây tại khu vực biên giới hai nước.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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