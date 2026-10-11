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Lại xảy ra lũ quét ở Nepal: Ít nhất 10 người mất tích, nhiều cầu bị cuốn trôi

Chủ Nhật, 18:29, 11/10/2026
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VOV.VN - Lũ quét xảy ra tại lưu vực sông Budhi Gandaki, huyện Gorkha của Nepal sáng nay (11/10), khiến ít nhất 10 người mất tích, cuốn trôi 6 cây cầu và phá hủy hàng chục ngôi nhà. Theo giới chức Nepal, một vụ sạt lở đất có thể đã làm tắc nghẽn dòng chảy của con sông dẫn đến trận lũ quét ở hạ lưu.

Lực lượng quân đội và các đội cứu hộ Nepal đang khẩn trương triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

lai xay ra lu quet o nepal It nhat 10 nguoi mat tich, nhieu cau bi cuon troi hinh anh 1
Ảnh: ANI

Theo giới chức địa phương, nước lũ đã cuốn trôi 6 cây cầu, gồm 2 cầu đường bộ và 4 cầu treo, làm gián đoạn giao thông tại nhiều khu vực. Gần 35 ngôi nhà ở các khu vực Painyu và Bagar thuộc xã Chumnubri bị cuốn trôi. Nhiều khu dân cư lân cận (Jagat, Salleri, Dovan và Ghattekhola) cũng bị ảnh hưởng. Một khu trại thuộc dự án thủy điện cũng bị hư hại do lũ lụt.

Ngay sau khi xảy ra lũ quét, Thủ tướng Nepal Balen Shah cho biết quân đội đã được triển khai bằng đường bộ và đường không để tìm kiếm, cứu hộ. Trực thăng cũng được huy động phục vụ công tác cứu trợ và sơ tán. Quân đội Nepal sau đó thông báo đã đưa được 6 người đến nơi an toàn.

lai xay ra lu quet o nepal It nhat 10 nguoi mat tich, nhieu cau bi cuon troi hinh anh 2
Ảnh: ANI

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Nepal Sudan Gurung cảnh báo mực nước sông Budhi Gandaki tiếp tục biến động, khiến nguy cơ lũ lụt vẫn ở mức cao. Lực lượng cảnh sát, cảnh sát vũ trang và chính quyền địa phương đã được huy động đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Giới chức Nepal kêu gọi người dân sinh sống dọc sông Budhi Gandaki nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời theo dõi sát các cảnh báo và hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Các hoạt động tìm kiếm người mất tích và ứng phó với lũ lụt đang được tiếp tục triển khai.

Nguồn Video: ANI

 

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15 công nhân thiệt mạng vì lở tuyết ở Nepal

VOV.VN - Ít nhất 15 công nhân Nepal đã thiệt mạng và 1 người mất tích khi một trận tuyết lở vùi lấp trại leo núi mà các công nhân đang chuẩn bị cho các nhà leo núi nước ngoài ở miền trung nước này.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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