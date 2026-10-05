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Trung Quốc và Nepal hợp tác điều tra sau thảm họa lũ quét

Thứ Hai, 16:50, 05/10/2026
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VOV.VN - Một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc ngày 4/10 đã tới Nepal để phối hợp với các đồng nghiệp nước này tiến hành cuộc thám hiểm khoa học khẩn cấp nhằm điều tra chuỗi lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra gần đây tại khu vực biên giới hai nước.

Cuộc khảo sát khoa học khẩn cấp xuyên biên giới do Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc ở Bắc Kinh chủ trì, phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Nepal tổ chức. Hơn 50 nhà nghiên cứu đến từ hơn 10 trường đại học và viện nghiên cứu của Trung Quốc và Nepal tham gia.

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Lũ quét khiến nhiều khu vực tại huyện miền núi Rasuwa của Nepal bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Kathmandu Post

Đoàn chuyên gia Trung Quốc khởi hành từ Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc ngày 4/10 và tới Kathmandu, thủ đô Nepal, cùng ngày. Dự kiến cuộc thám hiểm kéo dài khoảng 20 ngày, bao gồm khu vực bắt nguồn thảm họa tại Nepal, các khu vực chịu ảnh hưởng tại Trung Quốc và các khu vực hạ lưu dọc các lưu vực sông Himalaya.

Các nhà khoa học cho rằng do thảm họa lan rộng qua biên giới quốc gia nên việc điều tra riêng rẽ từ một phía không thể tái hiện đầy đủ diễn biến của toàn bộ sự kiện. Vì vậy, khảo sát thực địa chung tại Nepal là cần thiết để xác định nguồn gốc và tái dựng chuỗi thiên tai. Trong quá trình khảo sát, nhóm nghiên cứu sẽ sử dụng máy bay không người lái, tiến hành khảo sát bằng trực thăng, lập bản đồ địa chất thực địa và lấy mẫu. Các phương pháp này nhằm tái dựng quá trình từ vụ sụp đổ băng đá ban đầu đến sự hình thành dòng chảy bùn, lũ bùn và lũ lụt qua từng giai đoạn.

Nhóm nghiên cứu cũng sẽ đánh giá quá trình xói mòn, vận chuyển và bồi đắp vật chất dọc tuyến đường thiên tai, qua đó làm rõ cơ chế hình thành và lan truyền của chuỗi thảm họa. Các kết quả nghiên cứu được kỳ vọng sẽ cung cấp cơ sở khoa học cho việc tái dựng toàn bộ chuỗi thiên tai, hỗ trợ công tác khôi phục và xây dựng lại cảng Gyirong, đồng thời góp phần nâng cao năng lực quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai tại khu vực Himalaya trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Ngày 26/8, một vụ sạt lở sông băng tại miền Bắc Nepal đã gây ra chuỗi sạt lở và lũ bùn xuyên biên giới, gây thương vong lớn. Thảm họa bắt nguồn từ Nepal, sau đó lan rộng theo các lưu vực sông và vượt qua biên giới quốc gia.

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15 công nhân thiệt mạng vì lở tuyết ở Nepal

VOV.VN - Ít nhất 15 công nhân Nepal đã thiệt mạng và 1 người mất tích khi một trận tuyết lở vùi lấp trại leo núi mà các công nhân đang chuẩn bị cho các nhà leo núi nước ngoài ở miền trung nước này.

Văn Huy/VOV1
Theo Reuters
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