Nepal sơ tán khẩn cấp khi lũ quét cuốn trôi hàng chục ngôi nhà

Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal đã tổ chức sơ tán người dân, đồng thời cảnh báo những người ở khu vực lân cận di chuyển đến nơi an toàn. Chính quyền duy trì cảnh giác trước nguy cơ thiên tai cho đến hết ngày 11/10.

Các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ quét ở làng Chumnubri, huyện Gorkha (Nepal). Ảnh: Reuters

Theo cơ quan này, ít nhất 5 người được báo cáo mất tích. Lũ quét làm hư hại hoặc phá hủy 4 cây cầu, cuốn trôi khoảng 36 ngôi nhà và gây thiệt hại cho công trường xây dựng một nhà máy thủy điện. Một số cột truyền tải điện và tháp thông tin liên lạc dọc bờ sông cũng bị hư hại.

Quân đội Nepal cho biết các hoạt động cứu hộ vẫn đang được triển khai bằng trực thăng và lực lượng mặt đất nhằm giải cứu những người mắc kẹt. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng này đã giải cứu được 49 người.

Giới chức Nepal cho biết lũ quét bắt nguồn từ một vụ sạt lở đất gần làng Chumchure, khiến dòng chảy sông Budhi Gandaki bị tắc nghẽn. Vụ sạt lở tạo thành một đập chắn tự nhiên, nhưng con đập sau đó bị vỡ, khiến nước lũ đổ xuống khu vực hạ lưu.

Sông Budhi Gandaki hợp lưu với sông Trishuli, một tuyến đường thủy quan trọng ở khu vực gần thủ đô Kathmandu. Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy dòng nước dâng cao, cuồn cuộn chảy giữa những ngọn núi, cuốn theo nhà cửa và các lán trại. Hiện chưa rõ có bao nhiêu ngôi làng nhỏ tại khu vực miền núi này bị ảnh hưởng.

Các bài đăng trên mạng xã hội cũng cho thấy cảnh báo của chính phủ đã thúc đẩy hoạt động sơ tán tại Arughat, thị trấn ven sông nằm trên tuyến đường cao tốc nối Kathmandu với các khu vực khác của Nepal.

Thảm họa xảy ra khi Nepal vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả trận lũ lụt nghiêm trọng hồi tháng 8 dọc khu vực biên giới miền núi Nepal - Trung Quốc, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác mất tích.

Hồi đầu tuần này, Văn phòng Thủ tướng Nepal Balendra Shah thông báo chấm dứt các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn bổ sung đối với những người còn mất tích sau thảm họa trước đó. Thay vào đó, chính quyền sẽ tập trung vào công tác phục hồi, trong đó có khôi phục các tuyến đường và cây cầu bị lũ lụt chia cắt. Ưu tiên được dành cho các khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi cơ sở hạ tầng hư hại đang cản trở việc vận chuyển hàng cứu trợ. Chính phủ Nepal ước tính chi phí tái thiết sau trận lũ tháng 8/2026 lên tới 4,77 tỷ USD. Thảm họa ảnh hưởng đến gần 33.000 người, đồng thời khiến khoảng 7.500 ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy.