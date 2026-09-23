Lừa đảo trực tuyến gây thất thoát 114 tỷ USD mỗi năm ở Châu Á - Thái Bình Dương

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị quốc tế về Phòng chống lừa đảo trực tuyến (ICCOS) diễn ra sáng 23/9 tại thủ đô Phnom Penh, bà Delphine Schantz, Trưởng đại diện khu vực của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã đưa ra cảnh báo về mức độ thiệt hại khổng lồ và sự biến tướng tinh vi của các mạng lưới tội phạm công nghệ cao.

Bà Delphine Schantz phát biểu tại Hội nghị quốc tế về Phòng chống lừa đảo trực tuyến.

Theo Trưởng đại diện khu vực của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) bà Delphine Schantz cho biết, lừa đảo trực tuyến đang trở thành nguồn thu chủ lực của các tổ chức tội phạm có hệ thống, không ngừng mở rộng quy mô xuyên biên giới với tốc độ nhanh chóng mặt. Riêng tại khu vực Đông Á, Đông Nam Á, Australia và New Zealand, mức tổn thất do lừa đảo trực tuyến gây ra đã lên tới 114 tỷ USD mỗi năm và con số này vẫn đang không ngừng gia tăng.

Đáng chú ý, mức thiệt hại này chưa bao gồm các khu vực khác trên thế giới. Trong khi đó, tại Mỹ, tổn thất ước tính khoảng 10 tỷ USD mỗi năm. Cơ quan Cảnh sát châu Âu (EUROPOL) đã xếp loại hình tội phạm này vào nhóm những lĩnh vực tội phạm có tổ chức phát triển nhanh nhất hiện nay. "Lừa đảo trực tuyến không chỉ làm người dân mất tiền, mà còn giáng đòn mạnh vào hoạt động kinh tế, làm xói mòn niềm tin của người dân vào các thể chế và thượng tôn pháp luật", bà Schantz nhấn mạnh.

Lực lượng chức năng Campuchia trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Theo phân tích của đại diện UNODC, nguồn lợi nhuận khổng lồ thu được từ hoạt động lừa đảo đang được tái đầu tư để mở rộng quy mô mạng lưới tội phạm ngày càng lớn mạnh và tinh vi hơn. Ngành công nghiệp lừa đảo tại Đông Nam Á đang dịch chuyển từ các băng nhóm đơn lẻ sang một nền kinh tế tội phạm xuyên biên giới thống nhất, vận hành hoàn toàn bằng công nghệ. Các mạng lưới này hoạt động theo mô hình giống như "nhượng quyền thương mại", kết nối chặt chẽ giữa các bộ phận với nhau: Rửa tiền, buôn bán người, vận chuyển người di cư trái phép, thu thập và khai thác dữ liệu…

Thực tế này khiến các cơ quan thực thi pháp luật gặp vô vàn khó khăn trong việc phân định rạch ròi giữa nạn nhân và kẻ phạm tội, cũng như công tác bảo vệ và cứu hộ nạn nhân. Bà Schantz cũng cảnh báo tội phạm đang triệt để tận dụng các công nghệ mới như: tiền mã hóa, dịch vụ tài sản ảo và mã độc để mở rộng hoạt động và qua mặt cơ quan chức năng. Thậm chí, nhiều nhóm tội phạm không chỉ sử dụng mà còn chủ động tự phát triển các công nghệ mới.

Dù vậy, đại diện UNODC bày tỏ sự hoan nghênh trước những phản ứng tích cực trong khu vực, tiêu biểu là việc thành lập các trung tâm chống lừa đảo, các lực lượng đặc nhiệm và đẩy mạnh hoạt động thực thi pháp luật.

Bà đặc biệt đánh giá, Campuchia là một điển hình trong việc nỗ lực triệt phá các chiến dịch lừa đảo. Việc Chính phủ Campuchia thành lập Ủy ban liên bộ/Ủy ban đặc biệt về phòng chống lừa đảo trực tuyến cùng việc tổ chức hội nghị quốc tế lần này là minh chứng rõ nét cho cam kết và sự cởi mở trong hợp tác quốc tế của đất nước Chùa Tháp.

Bà Delphine Schantz nhấn mạnh: "Lừa đảo trực tuyến không phải là vấn đề mà bất kỳ quốc gia nào có thể tự mình giải quyết. Do đó, rất cần sự hợp tác liên tục ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế để chặn đứng việc các mạng lưới tội phạm dịch chuyển từ địa bàn này sang địa bàn khác".

Nhân dịp này, bà Delphine Schantz cũng kêu gọi các nước cùng hành động thiết thực, hiệu quả hơn nhằm phòng chống loại tội phạm này.