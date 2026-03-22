Lực lượng Houthi tuyên bố sẽ đáp trả mọi leo thang nhằm vào Iran

Chủ Nhật, 06:32, 22/03/2026
VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, cho biết sẽ đáp trả mọi hành động leo thang nhằm vào Iran, bao gồm cả các nỗ lực mở lại eo biển Hormuz.

Trong một tuyên bố, lực lượng Houthi nhấn mạnh bất kỳ nỗ lực nào nhằm mở rộng xung đột “sẽ gây tác động tiêu cực tới toàn bộ khu vực, bao gồm chuỗi cung ứng, giá năng lượng và nền kinh tế toàn cầu nói chung”.

Một con tàu neo đậu tại Muscat, Oman, trong bối cảnh Iran tuyên bố sẽ đóng Eo biển Hormuz giữa lúc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran leo thang, ngày 9/3/2026. Ảnh: Reuters

Tuyên bố cũng cảnh báo các quốc gia Arab tham gia vào nỗ lực mở lại eo biển Hormuz rằng họ “sẽ là những bên chịu thiệt hại đầu tiên trong cuộc đối đầu này”. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain nằm trong số 22 quốc gia từ châu Âu và châu Á tuyên bố sẽ tham gia các nỗ lực nhằm mở lại tuyến hàng hải quan trọng này.

Trước đó, ngày 5/3, thủ lĩnh lực lượng Houthi Abdul Malik al-Houthi tuyên bố lực lượng này “luôn sẵn sàng” tiến hành các cuộc tấn công bất cứ lúc nào nếu tình hình leo thang, trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran tiếp diễn. Ông nhấn mạnh Houthi có thể đáp trả ngay lập tức nếu cần thiết.

Ngay từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch nhằm vào Iran vào cuối tháng 2, ông al-Houthi đã tuyên bố lực lượng này đoàn kết với Tehran và sẵn sàng cho mọi kịch bản. Ông đồng thời kêu gọi tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn tại thủ đô Sanaa và nhiều địa phương khác, mô tả sự ủng hộ Iran là “nghĩa vụ Hồi giáo và đạo đức”, đồng thời cho rằng Tehran đang tham gia vào một cuộc đối đầu rộng lớn hơn chống lại “sự xâm lược của Mỹ và Israel” trong khu vực.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Chiến sự Trung Đông: Saudi Arabia trục xuất Tùy viên an ninh Iran

VOV.VN - Tiếp tục chuỗi phản ứng cứng rắn của Vùng Vịnh với các cuộc tấn công liên tiếp từ Iran, hôm 21/3, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia thông báo trục xuất Tùy viên An ninh của Iran khỏi nước này.

Nóng thế giới ngày 22/3: Iran nã tên lửa tầm xa vào căn cứ Mỹ - Anh ở Ấn Độ Dương

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 22/3/2026): Iran tập kích tên lửa tầm xa vào căn cứ Anh; Mỹ cân nhắc đưa quân vào Iran; Nga khẳng định sát cánh với Iran; Cuba từ chối đàm phán về hệ thống chính trị của mình với Mỹ…

Phản ứng của London sau khi Iran phóng tên lửa về căn cứ quân sự Mỹ-Anh

VOV.VN - Vương quốc Anh đã lên án điều mà họ gọi là “các cuộc tấn công liều lĩnh của Iran” sau khi Tehran phóng tên lửa đạn đạo về phía một căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh ở Ấn Độ Dương.

