Lực lượng Houthi tuyên bố sẽ đáp trả mọi leo thang nhằm vào Iran

Trong một tuyên bố, lực lượng Houthi nhấn mạnh bất kỳ nỗ lực nào nhằm mở rộng xung đột “sẽ gây tác động tiêu cực tới toàn bộ khu vực, bao gồm chuỗi cung ứng, giá năng lượng và nền kinh tế toàn cầu nói chung”.

Một con tàu neo đậu tại Muscat, Oman, trong bối cảnh Iran tuyên bố sẽ đóng Eo biển Hormuz giữa lúc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran leo thang, ngày 9/3/2026. Ảnh: Reuters

Tuyên bố cũng cảnh báo các quốc gia Arab tham gia vào nỗ lực mở lại eo biển Hormuz rằng họ “sẽ là những bên chịu thiệt hại đầu tiên trong cuộc đối đầu này”. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain nằm trong số 22 quốc gia từ châu Âu và châu Á tuyên bố sẽ tham gia các nỗ lực nhằm mở lại tuyến hàng hải quan trọng này.

Trước đó, ngày 5/3, thủ lĩnh lực lượng Houthi Abdul Malik al-Houthi tuyên bố lực lượng này “luôn sẵn sàng” tiến hành các cuộc tấn công bất cứ lúc nào nếu tình hình leo thang, trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran tiếp diễn. Ông nhấn mạnh Houthi có thể đáp trả ngay lập tức nếu cần thiết.

Ngay từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch nhằm vào Iran vào cuối tháng 2, ông al-Houthi đã tuyên bố lực lượng này đoàn kết với Tehran và sẵn sàng cho mọi kịch bản. Ông đồng thời kêu gọi tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn tại thủ đô Sanaa và nhiều địa phương khác, mô tả sự ủng hộ Iran là “nghĩa vụ Hồi giáo và đạo đức”, đồng thời cho rằng Tehran đang tham gia vào một cuộc đối đầu rộng lớn hơn chống lại “sự xâm lược của Mỹ và Israel” trong khu vực.