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Mỹ cập nhật cơ sở dữ liệu binh sĩ thương vong trong cuộc chiến ở Iran

Thứ Hai, 12:17, 27/07/2026
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VOV.VN - Đài CNN hôm 27/7 cho biết, số thương vong mà Mỹ hứng chịu trong chiến tranh Iran đã vượt mốc 600 khi Bộ Quốc phòng nước này âm thầm thay đổi cách tính số lượng lính tử vong và bị thương.

Hôm 25/7, Lầu Năm Góc đã cập nhật cơ sở dữ liệu thương vong của Mỹ trong cuộc chiến ở Iran, ghi nhận thêm hơn 140 người bị thương và xác nhận lại 4 trường hợp binh sĩ tử vong do các cuộc tấn công của Iran vào tuần trước trong bối cảnh có nhiều câu hỏi về tình trạng thiếu minh bạch đối với tổn thất của Mỹ trong cuộc chiến này.

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Lính Mỹ trên chiến trường. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Hệ thống Phân tích thương vong quốc phòng (DCAS) cũng có một danh mục theo dõi mới - “Các chiến dịch hải ngoại” - dành cho binh sĩ tử vong và bị thương “bắt đầu từ ngày 7/7”.

Khi dữ liệu mới của Lầu Năm Góc được kết hợp với tổng số liệu cập nhật của Chiến dịch Thịnh nộ sử thi, Mỹ có tổng cộng 18 binh sĩ đã tử vong và 624 người khác bị thương kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến chống lại Iran vào ngày 28/2.

Các cơ quan truyền thông và các nhà lập pháp đã đặt ra nghi vấn với Lầu Năm Góc vào tuần trước khi số lượng binh sĩ tử vong và bị thương giảm trong hệ thống DCAS trong bối cảnh các cuộc tấn công của Iran vẫn tiếp diễn. 12 nghị sĩ Dân chủ trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện đã gửi thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vào ngày 23/7 để yêu cầu giải đáp về nguyên nhân gây ra những thay đổi này.

Quyền Thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng, Joel Valdez, đã khẳng định trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 23/7 rằng việc sụt giảm là do “các gián đoạn dữ liệu tạm thời trên trang web (DCAS)”. CNN đã quan sát thấy các lỗi dữ liệu dẫn đến tổng số thương vong biến động khi theo dõi trang web DCAS từng phút một vào tuần trước.

 

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
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