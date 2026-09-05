Lực lượng Ukraine nhận lệnh tạm ngừng bắn dọc tiền tuyến

Các đơn vị thuộc lực lượng phòng vệ Ukraine được cho là đã nhận lệnh tạm thời tuân thủ “chế độ im lặng” dọc tiền tuyến từ 0h ngày 5/9 đến 23h59 ngày 8/9, giữa lúc các hoạt động ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột Nga - Ukraine đang gia tăng.

Theo Ukrainska Pravda, thông tin trên được các nguồn tin tại một số lữ đoàn đang hoạt động ở nhiều khu vực khác nhau trên tiền tuyến cùng một quan chức cấp cao trong lĩnh vực an ninh Ukraine xác nhận.

Pháo thủ Lữ đoàn Pháo binh độc lập số 44, thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, khai hỏa pháo M777 nhằm vào lực lượng Nga, tại tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine, ngày 24/12/2025. Ảnh: Reuters

Các nguồn tin cho biết, những đơn vị phòng vệ được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt “chế độ im lặng” trong toàn bộ khoảng thời gian nói trên. Tuy nhiên, thông tin hiện có chưa nêu rõ phạm vi cụ thể của lệnh này cũng như liệu có những trường hợp ngoại lệ hay không.

Đáng chú ý, chỉ thị được đưa ra đúng thời điểm các nỗ lực ngoại giao liên quan cuộc xung đột Nga - Ukraine có dấu hiệu được đẩy mạnh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến có chuyến thăm đầu tiên tới Kiev vào ngày 6/9. Hai quan chức Mỹ được cho là sẽ gặp ông Zelensky để thảo luận về cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Trước đó, Axios dẫn các nguồn tin cho biết ông Witkoff và ông Kushner dự kiến tới Moscow trước vào ngày 4/9 và có cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 5/9.

Các quan chức Ukraine và Mỹ cho biết khả năng hai đặc phái viên tới Kiev đã được thảo luận trong nhiều tháng qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó tuyên bố ông Witkoff và ông Kushner sẽ mang theo một đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trong các cuộc tiếp xúc tại Moscow và Kiev vào các ngày 5 và 6/9.