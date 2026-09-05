Đặc phái viên Mỹ tới Moscow và Kiev nhằm khởi động lại đàm phán hòa bình Ukraine

Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner, dự kiến tới Moscow và Kiev vào cuối tuần này trong nỗ lực mới của Washington nhằm khởi động lại tiến trình đàm phán chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine vốn đình trệ trong nhiều tháng qua.

Theo Axios dẫn các quan chức Mỹ và Ukraine, ông Witkoff và ông Kushner dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào thứ Bảy, ngày 5/9, trước khi tới Kiev gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào Chủ nhật, ngày 6/9.

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và ông Kushner (Ảnh: Sputnik/Reuters)

Nếu diễn ra theo kế hoạch, đây sẽ là chuyến thăm Kiev đầu tiên của ông Witkoff và ông Kushner kể từ khi Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Trước đó, hai người đã nhiều lần tham gia các cuộc đàm phán với Nga và từng gặp Tổng thống Putin tại Moscow.

Các nỗ lực trung gian của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine gần như đình trệ trong những tháng gần đây khi Washington chuyển trọng tâm sang cuộc xung đột với Iran. Vòng đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian gần nhất giữa Nga và Ukraine diễn ra hồi tháng 2.

Chuyến công du cuối tuần này của hai đặc phái viên Mỹ diễn ra trong bối cảnh giao tranh Nga–Ukraine đang leo thang mạnh. Chính vì vậy, vấn đề an ninh đang trở thành một trong những điều kiện quan trọng đối với chuyến thăm của hai đặc phái viên Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin những ngày gần đây cho rằng vẫn có cơ hội đạt được một thỏa thuận, trong khi phía Ukraine cũng nói đang xuất hiện động lực mới cho các nỗ lực ngoại giao. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Moscow và Kiev vẫn lớn, đặc biệt về vấn đề lãnh thổ và tư cách thành viên NATO của Ukraine.