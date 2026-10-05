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Lực lượng Yemen giành lại một số vị trí trọng yếu gần eo biển Bab Al-Mandab

Thứ Hai, 22:39, 05/10/2026
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VOV.VN - Quân đội chính phủ Yemen được quốc tế công nhận hôm nay (5/10) tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát quận Dhubab và các vị trí trọng yếu gần eo biển Bab Al-Mandab, đồng thời phát động một “cuộc tấn công chiến lược” vào thủ đô Sanaa, sau khi chính phủ tuyên bố khởi động chiến dịch quân sự chống lại Houthi.

 

Lực lượng chính phủ Yemen đã nhanh chóng tiến dọc theo bờ biển, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ không quân của Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu, chiếm giữ các vị trí trọng yếu ở khu vực Dhubab, một trong những điểm hẹp nhất của eo biển Bab Al-Mandab.

Tuyên bố của Bộ trưởng Thông tin Yemen Moammar Al-Eryani hôm nay (5/10) đã xác nhận, lực lượng chính phủ Yemen giành được quyền kiểm soát hiệu quả eo biển Bab Al-Mandab, với sự hậu thuẫn của Saudi Arabia.

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Eo biển Bab Al-Mandab. Ảnh: Anadolu

Ông Moammar Al-Eryani cho biết thêm, quân đội đã chiếm được sân bay Dhubab, cắt đứt các tuyến đường tiếp tế và đường bộ dẫn đến Bab Al-Mandab của Houthi. Tuy nhiên, giao tranh vẫn tiếp diễn tại một căn cứ quân sự gần eo biển.

Lực lượng Houthi phủ nhận việc quân chính phủ giành được thắng lợi, mô tả những tuyên bố đó là “hoàn toàn sai sự thật”.

Ngoài ra, lực lượng chính phủ Yemen cũng tuyên bố bắt đầu một “cuộc tấn công chiến lược” tại Thủ đô Sanaa của Yemen.

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Yemen mở chiến dịch quân sự lớn chống Houthi

VOV.VN - Chính quyền Yemen được quốc tế công nhận hôm qua tuyên bố mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào lực lượng Houthi, với sự hậu thuẫn toàn diện của liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu.

Trong khi đó, theo nguồn tin quân sự từ chính phủ Yemen, Houthi đã đạt được những bước tiến quan trọng tại thành phố Taiz và đang bao vây lực lượng chính phủ.

Các cuộc giao tranh diễn ra ác liệt, sau khi người đứng đầu Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen, ông Rashad Al-Alimi hôm nay (5/10) đã phát động chiến dịch “Bình minh Yemen”, nhằm giành lại toàn bộ lãnh thổ từ Houthi.

Chiến dịch này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Liên minh Khôi phục chính quyền hợp pháp ở Yemen do Saudi Arabia dẫn đầu. Người phát ngôn của Liên minh, Thiếu tướng Turki Al-Malki cho biết, 100 máy bay chiến đấu đã tham gia chiến dịch vào rạng sáng 5/10.

Ông Turki Al-Malki khẳng định, 324 mục tiêu quan trọng đã bị phá hủy khi chiến dịch “Bình minh Yemen” bắt đầu, cho biết Liên minh đang cung cấp sự bảo vệ trên không cho eo biển Bab Al-Mandab, cũng như yểm trợ cho lực lượng vũ trang Yemen trên mặt đất “suốt ngày đêm”.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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