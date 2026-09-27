Iran đề nghị hỗ trợ giải quyết căng thẳng giữa Saudi Arabia và Yemen

Iran kêu gọi các bên đối thoại

Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 26/9, Tổng thống Pezeshkian bác bỏ việc Teheran trực tiếp can dự vào tình hình Yemen, đồng thời kêu gọi các bên giải quyết bất đồng thông qua đối thoại.

“Những gì xảy ra ở Yemen không liên quan đến Iran. Chúng tôi chỉ đơn giản là bày tỏ sự đồng cảm. Bất cứ ai bị áp bức, bị đẩy khỏi quê hương hay phải rời bỏ nhà cửa ở bất cứ nơi nào trên thế giới, nếu họ phải chịu bất công thì với tư cách là những người Hồi giáo, ít nhất chúng tôi cũng đồng cảm với họ. Theo quan điểm của chúng tôi, Yemen và Saudi Arabia không nên giao chiến với nhau. Người Yemen và người Saudi Arabia đều là người Hồi giáo. Chúng tôi muốn họ giải quyết bất đồng, cùng ngồi lại và đối thoại, bởi họ là anh em. Anh em không nên giao chiến với nhau”, Tổng thống Pezeshkian bày tỏ.

Các tay súng Houthi. Ảnh: AP

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giao tranh tại Yemen tiếp tục căng thẳng. Lực lượng Houthi đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn và nhiều lần tấn công Saudi Arabia.

Theo Bộ Y tế do Houthi điều hành tại Yemen, một cuộc tấn công tại giao lộ Mawiya, tỉnh Taiz hôm nay (27/9) khiến 7 người thiệt mạng và 40 người bị thương, trong đó có trẻ em. Sau đó, chính phủ Yemen được quốc tế công nhận cho biết lực lượng của họ đã tấn công một doanh trại quân sự và các phương tiện của Houthi tại cùng khu vực.