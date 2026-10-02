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Lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng vận chuyển qua eo biển Hormuz tháng 9 đạt mức cao

Thứ Sáu, 20:42, 02/10/2026
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VOV.VN - Theo dữ liệu mới nhất từ các công ty phân tích, số lượng tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) rời eo biển Hormuz trong tháng 9/2026 đã tăng lên mức cao nhất hằng tháng, kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu, bất chấp những lo ngại và bất ổn an ninh dai dẳng.

Theo S&P Global Energy, tổng cộng 19 lô hàng LNG đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz trong tháng 9/2026.

Ông Eric Yep, nhà phân tích cấp cao tại S&P Global Energy cho biết, lượng LNG vận chuyển qua eo biển Hormuz đã tăng tốc trong nửa cuối tháng 9/2026, nếu xu hướng này được duy trì trong tháng 10, lưu lượng vận chuyển cả tháng có thể phục hồi lên 25% so với mức trước xung đột.

Dữ liệu từ Kpler cho thấy, tổng cộng 21 lô hàng LNG đã rời eo biển Hormuz trong tháng 9/2026, tăng so với 15 lô hàng trong tháng 6/2026.

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Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Bất chấp xung đột, nhiều tàu chở LNG có liên hệ với QatarEnergy, cả chở hàng và không chở hàng, đã đi qua eo biển này trong những tuần gần đây.

Các công ty phân tích cũng cho biết, nhiều tàu đã tắt thiết bị nhận dạng tự động (AIS) để tránh bị phát hiện.

Các nhà phân tích bày tỏ lo ngại về việc vận chuyển LNG qua eo biển quan trọng này, có thể được duy trì suốt mùa đông tới hay không.

Eo biển Hormuz vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô và LNG toàn cầu trước khi cuộc xung đột Trung Đông bắt đầu vào cuối tháng 2/2026.

Minh Ngô/VOV-Ai Cập
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