Lượng tàu đi eo Hormuz vẫn rất thấp dù căng thẳng đã hạ nhiệt

Theo dữ liệu của Kpler, trong ngày 4/8, chỉ có 8 tàu đi qua eo biển Hormuz, cải thiện không đáng kể so với ngày liền trước.

Eo biển Hormuz nhìn từ phía Oman (Ảnh: Reuters)

Trong số 8 tàu này có 5 tàu chở dầu, 1 tàu chở khí hóa lỏng và 3 tàu chở hàng rời. 6 phương tiện di chuyển từ bên ngoài đi vào vịnh Ba Tư và 2 chiếc từ bên trong vịnh Ba Tư lưu thông ra bên ngoài. Cảng đến cũng như quốc tịch các tàu, không được đề cập.

Theo giới phân tích, việc chỉ có rất ít tàu đi qua eo Hormuz những ngày qua dù căng thẳng đã hạ nhiệt, là do biện pháp hạn chế của cả Mỹ và Iran, vẫn được áp dụng. Trong đó, phía Iran tiếp tục tuyên bố không thể mở lại eo Hormuz trong bối cảnh hiện nay, khi chính sách đe dọa và gây hấn của Mỹ, vẫn đang được thi hành.

Giai đoạn trước khi chiến tranh bùng phát, trung bình mỗi ngày có từ 130 đến 140 tàu hàng các loại đi qua eo biển Hormuz – biến tuyến vận tải này thành vùng biển chiến lược của thế giới với khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu, đi qua đây.