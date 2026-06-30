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Thêm 3 tàu có liên quan đến Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz

Thứ Ba, 14:31, 30/06/2026
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VOV.VN - Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản hôm nay (30/6) xác nhận, có thêm 3 tàu liên quan đến Nhật Bản rời khỏi vịnh Ba Tư an toàn qua eo biển Hormuz.

Phát biểu trong một cuộc họp báo sau cuộc họp nội các vào sáng 30/6 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản Yasushi Kaneko cho biết, có 3 tàu liên quan đến Nhật Bản đã rời khỏi vịnh Ba Tư an toàn qua eo biển Hormuz. Sức khỏe của toàn bộ các thành viên thủy thủ đoàn trên tất cả các tàu đều tốt và không có bất thường nào.

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Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản Yasushi Kaneko xác nhận, có thêm ba tàu liên quan đến Nhật Bản đã rời khỏi Vịnh Ba Tư an toàn qua eo biển Hormuz. Ảnh: NHK

Ông Kaneko cũng xác nhận, tính đến hôm nay (30/6), tổng số tàu thuyền liên quan đến Nhật Bản còn lại ở vịnh Ba Tư là 32 chiếc. Chính phủ Nhật Bản cam kết “sẽ thu thập thông tin một cách kỹ lưỡng, cung cấp đầy đủ cho các bên liên quan, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ - ngành để tiếp tục vừa duy trì kênh ngoại giao trực tiếp với Iran, vừa đảm bảo việc chia sẻ thông tin định vị theo thời gian thực cho các tàu thuyền Nhật Bản để né tránh các vùng biển nguy hiểm.

Vào ngày 1/6 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã có cuộc điện đàm, và một trong những nội dung quan trọng được 2 bên đề cập đến chính là vấn đề cho phép tàu thuyền Nhật Bản (và các nước châu Á khác), có thể qua lại eo biển Hormuz một cách tự do và an toàn. Trong cuộc điện đàm này, nhà lãnh đạo Iran Masoud Pezeshkian cũng cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng cho tàu thuyền của Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz, đồng thời cùng nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ trong tương lai.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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