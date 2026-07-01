Oman đề xuất với Mỹ phương án mới về tương lai eo biển Hormuz

Theo một nhà ngoại giao khu vực và một nguồn tin Mỹ am hiểu vấn đề, Oman gần đây đã chuyển tới Mỹ cùng một số đồng minh đề xuất liên quan đến tương lai của eo biển Hormuz.

Nguồn tin ngoại giao khu vực cho biết, đề xuất này hiện vẫn chưa được hoàn thiện. Theo nội dung dự thảo, các công ty vận tải biển sẽ phải trả phí dịch vụ khi tàu thuyền của họ đi qua eo biển Hormuz, song khoản thu này sẽ không được gọi là phí quá cảnh (toll). Tuy nhiên, nguồn tin không giải thích cụ thể sự khác biệt giữa “phí dịch vụ” và “phí quá cảnh”.

Hiện các bên vẫn còn nhiều bất đồng đối với đề xuất nói trên và đây được dự báo sẽ là một trong những nội dung được đưa ra thảo luận tại Doha (Qatar) trong tuần này.

Một xuồng máy nhỏ di chuyển qua các tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi thành phố Bandar Abbas, Iran, ngày 17/6/2026. Ảnh: ISNA/AP

Trong khi đó, một nguồn tin khác am hiểu tiến trình đàm phán cho biết Oman không chủ trương thúc đẩy việc áp dụng cơ chế thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Một nguồn tin Mỹ cũng xác nhận các nhà đàm phán của Washington có một số quan ngại đối với đề xuất của Oman và dự kiến sẽ trao đổi trực tiếp với phía Oman. Tuy nhiên, nguồn tin này nhấn mạnh Oman vẫn giữ cam kết không áp dụng cơ chế thu phí bắt buộc và bản đề xuất hiện tại cũng không bao gồm quy định về việc thu phí quá cảnh bắt buộc.

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly khẳng định: “Tổng thống Donald Trump đã nêu rõ rằng Iran không thể thu phí đối với eo biển Hormuz, bởi đây là tuyến đường thủy quốc tế”.

Theo một quan chức Nhà Trắng, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump là Jared Kushner đã có mặt tại Doha trong ngày 30/6 để gặp Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani cùng các nhà trung gian hòa giải khác. Các phái đoàn Mỹ và Iran dự kiến sẽ tham gia riêng rẽ các cuộc đàm phán kỹ thuật với các bên trung gian đến từ Qatar và Pakistan trong ngày 1/7.

Theo bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran ký vào giữa tháng 6, Iran sẽ thực hiện “mọi nỗ lực cần thiết” nhằm bảo đảm hoạt động lưu thông an toàn của các tàu thương mại qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 tổng lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới.

Đáng chú ý, một điều khoản được diễn đạt khá chung chung trong thỏa thuận nêu rằng Iran và Oman sẽ phối hợp để “xác định cơ chế quản lý trong tương lai” đối với eo biển Hormuz, qua đó trên thực tế trao cho Tehran một vai trò chính thức trong việc tham gia quản lý tuyến đường thủy chiến lược này.