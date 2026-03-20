Lý do Ras Laffan của Qatar có ý nghĩa sống còn với nguồn cung năng lượng toàn cầu

Rạng sáng 19/3, QatarEnergy cho biết nhiều cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã xảy ra “các đám cháy lớn” và chịu “thiệt hại nghiêm trọng”. Bộ Nội vụ Qatar sau đó xác nhận toàn bộ các đám cháy đã được khống chế, không ghi nhận thương vong.

Khu công nghiệp Ras Laffan, nằm cách thủ đô Doha khoảng 80km về phía Bắc, là trung tâm LNG lớn nhất toàn cầu. Tại đây tập trung nhiều tập đoàn năng lượng quốc tế, trong đó có Shell - đơn vị vận hành một nhà máy LNG công suất 7,8 triệu tấn/năm và tổ hợp chuyển đổi khí thành nhiên liệu lỏng Pearl với công suất 45 triệu m3/ngày.

Các cơ sở sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar. Ảnh: Reuters

QatarEnergy - doanh nghiệp nhà nước kiểm soát phần lớn các cơ sở tại đây và ước tính trữ lượng khí đốt thuộc phần của Qatar trong mỏ chung chiếm khoảng 10% tổng trữ lượng khí tự nhiên trên thế giới.

Ras Laffan trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ Iran sau khi Israel tiến hành không kích mỏ khí South Pars của Tehran. Trong ngày 18/3, các đợt tấn công bằng tên lửa đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho một cơ sở chuyển đổi khí thành nhiên liệu lỏng.

Sang rạng sáng 19/3, QatarEnergy tiếp tục ghi nhận các đám cháy lớn và thiệt hại lan rộng tại nhiều cơ sở LNG. Bộ Nội vụ xác nhận toàn bộ đám cháy đã được kiểm soát. Khu công nghiệp Ras Laffan có diện tích khoảng 295km2.

Tầm quan trọng chiến lược đối với Qatar và thế giới

Ras Laffan xử lý khoảng 77 - 80 triệu tấn LNG xuất khẩu mỗi năm, tương đương gần 20% tổng thương mại LNG toàn cầu. Phần lớn nguồn cung này hướng tới các thị trường châu Á và châu Âu; riêng Ấn Độ nhập khẩu khoảng 47% LNG từ Qatar. Do đó, bất kỳ gián đoạn nào tại Ras Laffan đều có thể tác động tức thì tới an ninh năng lượng của nhiều khu vực.

Trung tâm này sở hữu hai nhà máy lọc dầu quy mô lớn là Laffan Refinery 1 và 2, chuyên xử lý condensate thành các sản phẩm tinh chế, bao gồm nhiên liệu hàng không. Cơ sở hợp nhất, được thành lập năm 2006 và tái cấu trúc năm 2023, có tổng công suất xử lý đạt 306.600 thùng/ngày. Ras Laffan sử dụng khoảng 115.000 lao động và có vai trò là trung tâm năng lượng và kinh tế chủ chốt của Qatar.

Bộ Ngoại giao Qatar lên án các cuộc tấn công là “mối đe dọa trực tiếp” đối với an ninh quốc gia, đồng thời tuyên bố các tùy viên quân sự và an ninh Iran là "nhân vật không được hoan nghênh", yêu cầu rời khỏi nước này trong vòng 24 giờ. Lực lượng phòng vệ dân sự sau đó xác nhận các đám cháy đã được khống chế hoàn toàn và công tác làm mát vẫn đang được tiến hành.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo trên nền tảng Truth Social rằng các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào Ras Laffan có thể dẫn đến việc phá hủy mỏ South Pars của Iran. Ông xác nhận Israel đã tấn công South Pars, nhưng khẳng định Mỹ “không hề hay biết” về chiến dịch này. Các cuộc tấn công nhằm vào Ras Laffan và những cơ sở năng lượng khác tại vùng Vịnh đã đẩy giá dầu tăng mạnh, với giá dầu Brent tăng vọt do lo ngại gián đoạn nguồn cung. Trong bối cảnh Qatar là một trong những nhà xuất khẩu LNG hàng đầu thế giới, cùng với Mỹ, Australia và Nga, các diễn biến này làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung khí đốt toàn cầu, đồng thời phơi bày mức độ dễ tổn thương của thị trường năng lượng quốc tế.