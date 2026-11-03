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Malaysia cải cách cơ chế hiến, ghép tạng

Thứ Ba, 10:57, 03/11/2026
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VOV.VN - Malaysia đã thành lập Hội đồng Ghép tạng Quốc gia (MTK) và tiến hành phiên họp đầu tiên vào ngày 2/11, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Y tế Dzulkefly Ahmad để giải quyết vấn đề hiến, ghép tạng.

 

Trước thực trạng nhiều bệnh nhân suy tạng và tỷ lệ hiến tạng còn thấp, Malaysia đang đẩy mạnh cải cách cơ chế quản lý và điều phối hoạt động hiến, ghép tạng nhằm tăng cường phối hợp liên ngành, bảo đảm phân bổ tạng hiến minh bạch, công bằng và mở rộng cơ hội điều trị cho người bệnh.

malaysia cai cach co che hien, ghep tang hinh anh 1
Bộ trưởng Y tế Dzulkefly Ahmad chủ trì phiên họp đầu tiên Hội đồng Ghép tạng Quốc gia Malaysia (MTK). Nguồn: Facebook Bộ trưởng Y tế Dzulkefly Ahmad.

Theo thông tin của Bộ Y tế Malaysia, tính đến ngày 15/10, nước này đã ghi nhận hơn 10.000 bệnh nhân bị suy tạng, trong khi tỷ lệ hiến tạng từ người đã qua đời chỉ đạt 1,33 người trên một triệu dân. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp bách phải cải cách toàn diện hoạt động hiến, ghép tạng nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng gia tăng.

Trong nỗ lực giải quyết vấn đề này, Malaysia đã thành lập Hội đồng Ghép tạng Quốc gia (MTK) và tiến hành phiên họp đầu tiên vào ngày 2/11, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Y tế Dzulkefly Ahmad. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, điều phối và thúc đẩy chương trình hiến, ghép tạng trên phạm vi toàn quốc.

Theo Bộ trưởng Y tế Malaysia, chương trình cải cách hướng tới 3 mục tiêu trọng tâm gồm: bảo đảm việc phân bổ tạng hiến minh bạch, công bằng, dựa trên mức độ ưu tiên về y tế; củng cố niềm tin của người dân với hoạt động hiến tạng; đồng thời xây dựng mạng lưới hậu cần đồng bộ nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển tạng hiến đến cơ sở ghép tạng.

Một trong những trọng tâm của chương trình cải cách là tăng cường phối hợp giữa các bộ ngành và cơ quan chức năng, khắc phục tình trạng triển khai riêng lẻ, thiếu liên kết trước đây. Đáng chú ý, Malaysia hướng tới huy động nguồn lực từ Bộ Quốc phòng cùng Cục Cứu hỏa và Cứu nạn trong vận chuyển tạng hiến khẩn cấp bằng đường hàng không, kết hợp với lực lượng cảnh sát dẫn đường nhằm rút ngắn tối đa thời gian đưa tạng hiến đến cơ sở ghép tạng.

Cùng với đó, Malaysia đang xem xét đề xuất tích hợp thông tin đăng ký hiến tạng vào giấy phép lái xe nhằm tạo thuận lợi cho việc ghi nhận nguyện vọng hiến tạng của người dân.

Song song với cải cách cơ chế quản lý, Bộ Y tế Malaysia sẽ đẩy mạnh các chiến dịch nâng cao nhận thức của cộng đồng, nhất là khuyến khích các gia đình tôn trọng nguyện vọng của người đã đăng ký hiến tạng. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, thúc đẩy sự đồng thuận xã hội và mở rộng cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ được ghép tạng.

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PV/VOV-Bangkok
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