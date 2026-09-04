Nepal thông báo tình hình mới nhất liên quan thảm họa lũ quét

Tính đến thời điểm hiện tại, trận lũ quét đã cướp đi sinh mạng của 1.259 người tại Nepal; 5.083 người vẫn mất tích và hơn 12.000 người đã được cứu tại quốc gia Nam Á này.

Công tác cứu hộ tại một đường hầm thủy điện Nepal. Ảnh: Reuters

Trước các đại diện ngoại giao tại thủ đô Kathmandu, Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shisir Khanal cho biết, các ưu tiên trước mắt của chính phủ nước này là cứu người, tiến hành các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn cho người dân và công dân nước ngoài. Hơn 21.000 nhân viên an ninh đã và đang được triển khai cho các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và cứu trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Hiện Nepal đang phân tích nguyên nhân thảm họa với sự hỗ trợ của các chuyên gia kỹ thuật trong việc đánh giá. Bộ trưởng Ngoại giao Nepal cho biết, trước quy mô và mức độ phức tạp của thảm họa, nước này đặc biệt coi trọng sự đoàn kết và hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Theo ông Khanal, sự hỗ trợ quốc tế bao gồm chuyên môn về tìm kiếm và cứu hộ, thiết bị, hậu cần, hỗ trợ y tế và pháp y, cũng như viện trợ tài chính.

Theo đánh giá sơ bộ của Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Nepal, khoảng 1,6 triệu người tại 15 đơn vị hành chính đã bị ảnh hưởng trực tiếp. Khoảng 8.317 ngôi nhà bị phá hủy, trong khi nhiều tuyến đường, cầu và các công trình thiết yếu bị cuốn trôi.

Khoảng 15 khu dân cư tại Rasuwa, Nuwakot và Dhading gần như bị xóa sổ. Chính phủ Nepal đang tính toán phương án đưa người dân khỏi những khu vực không còn an toàn, đồng thời xây dựng kế hoạch tái thiết dài hạn. Trước mắt, ưu tiên là khôi phục đường sá và cầu cống để kết nối các vùng bị cô lập, sau đó mới triển khai các khu dân cư mới ở những địa điểm an toàn hơn.

Một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng là số trẻ em mất tích. Theo số liệu mới nhất từ các cơ quan giáo dục địa phương, khoảng 600 học sinh tại hai huyện Rasuwa và Nuwakot vẫn chưa được xác định tung tích. Hơn 7.000 học sinh trong khu vực chịu tác động trực tiếp từ thảm họa. Nhiều trường hiện được sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời cho người dân mất nhà, khiến việc đưa học sinh trở lại trường chưa thể thực hiện ngay.

Chính phủ Nepal hiện đứng trước nhiệm vụ kép: tiếp tục tìm kiếm hơn 5.000 người mất tích, đồng thời chuyển dần trọng tâm sang cứu trợ, tái định cư và phục hồi cơ sở hạ tầng. Thảm họa cũng làm dấy lên những cảnh báo mới về nguy cơ thiên tai ngày càng nghiêm trọng tại khu vực Himalaya, trong bối cảnh Nepal đang phải đối mặt với tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu.